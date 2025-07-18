"Гнездо" в спальне: родители убирались в комнате дочери и заметили нечто необычное

Родители обнаружили в комнате дочери странное "гнездо", которое оказалось следом от нашествия мышей. Эксперты предупреждают об опасности заражения хантавирусом.

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Пост на Reddit вызвал бурную реакцию пользователей после того, как один из родителей поделился жуткой находкой, обнаруженной в комнате дочери после семейного отпуска.

Убираясь в спальне, отец заметил странную структуру, похожую на птичье гнездо, спрятанную в углу среди беспорядка. Как позже выяснилось, это были следы активности грызунов.

Публикация была размещена пользователем u/HerMajestyJ в сабреддите r/whatisit и озаглавлена: "Убираясь в комнате дочери, где она страдает депрессией, я нашла это". Автор отметила, что странного объекта не было до их двухнедельного отъезда. Пост с фотографиями "гнезда" собрал вызвал волну обсуждений и сочувствия.

Родители обнаружили в комнате дочери странное "гнездо", которое оказалось следом от нашествия мышей Фото: Reddit

Эксперты подтвердили, что находка — результат нашествия мышей.

"Это типичное мышиное гнездо — они используют изоляционные материалы и мусор", — сообщил Newsweek Блэр Колдер, основатель компании Automatic Trap Company. Он также обратил внимание на характерные мышиные фекалии рядом с находкой.

Колдер предостерег, что подобные находки могут быть не просто неприятностью, а реальной угрозой здоровью. Он напомнил об опасности хантавируса — редкой, но смертельно опасной болезни, переносимой дикими мышами. По его словам, ранее хантавирус стал причиной смерти супруги актера Джина Хэкмена и их собаки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также подчеркивают серьезность угрозы. Грызуны могут передавать заболевания через экскременты, мочу, слюну и паразитов, таких как блохи и клещи. CDC рекомендует регулярно проверять дом на наличие следов грызунов, не допускать скопления мусора, убирать остатки пищи и своевременно реагировать на любые признаки нашествия.

Тем временем пользователи Reddit строили различные теории о природе находки — от гнезда муравьев до остатков изоляции и даже следов плесени.

"Я вижу там мышиный помет. Пожалуйста, вызовите специалистов и не трогайте ничего голыми руками", — написал один из них.

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