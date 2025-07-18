"Гніздо" у спальні: батьки прибирали в кімнаті доньки і помітили щось незвичайне

Батьки виявили в кімнаті доньки дивне "гніздо", яке виявилося слідом від нашестя мишей. Експерти попереджають про небезпеку зараження хантавірусом.

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Пост на Reddit викликав бурхливу реакцію користувачів після того, як один із батьків поділився моторошною знахідкою, виявленою в кімнаті дочки після сімейної відпустки.

Прибираючи в спальні, батько помітив дивну структуру, схожу на пташине гніздо, заховану в кутку серед безладу. Як пізніше з'ясувалося, це були сліди активності гризунів.

Публікація була розміщена користувачем u/HerMajestyJ у сабреддіті r/whatisit і має назву: "Прибираючи в кімнаті дочки, де вона страждає на депресію, я знайшла це". Авторка зазначила, що дивного об'єкта не було до їхнього двотижневого від'їзду. Пост із фотографіями "гнізда" зібрав викликав хвилю обговорень і співчуття.

Батьки виявили в кімнаті доньки дивне "гніздо", яке виявилося слідом від нашестя мишей Фото: Reddit

Експерти підтвердили, що знахідка — результат нашестя мишей.

"Це типове мишаче гніздо — вони використовують ізоляційні матеріали та сміття", — повідомив Newsweek Блер Колдер, засновник компанії Automatic Trap Company. Він також звернув увагу на характерні мишачі фекалії поруч зі знахідкою.

Колдер застеріг, що подібні знахідки можуть бути не просто неприємністю, а реальною загрозою здоров'ю. Він нагадав про небезпеку хантавірусу — рідкісної, але смертельно небезпечної хвороби, яку переносять дикі миші. За його словами, раніше хантавірус став причиною смерті дружини актора Джина Гекмена та їхнього собаки.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) також підкреслюють серйозність загрози. Гризуни можуть передавати захворювання через екскременти, сечу, слину і паразитів, таких як блохи й кліщі. CDC рекомендує регулярно перевіряти будинок на наявність слідів гризунів, не допускати скупчення сміття, прибирати залишки їжі та своєчасно реагувати на будь-які ознаки навали.

Тим часом користувачі Reddit будували різні теорії про природу знахідки — від гнізда мурашок до залишків ізоляції й навіть слідів цвілі.

"Я бачу там мишачий послід. Будь ласка, викличте фахівців і не чіпайте нічого голими руками", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка понад рік отримує тонни чужих посилок. Мешканка Сан-Хосе (США) несподівано стала "пунктом повернення" для товарів з Amazon. Її будинок завалений коробками, і посилки продовжують приходити.

Також стало відомо, що випадкова знахідка збагатила сім'ю майже на $1 млн. Мешканці Франції випадково виявили у себе вдома оригінальну скульптуру Огюста Родена, яка десятиліттями стояла у них на піаніно.