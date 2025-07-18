Суслики захватывают город в США: власти не могут остановить нашествие грызунов (видео)

Город Майнот в штате Северная Дакота (США) переживает настоящее нашествие грызунов — количество сусликов Ричардсона в городе выросло в несколько раз. Сейчас все попытки местных властей и специалистов по борьбе с вредителями остаются неудачными.

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По словам Джошуа Германа, который занимается контролем и противодействия вредителям, сейчас продолжается "неверная борьба", сообщает AP.

"Это как стоять одному против урагана. Если я ставлю ловушки, а мой сосед — нет, долгосрочно это ничего не даст", — говорит Герман.

Представитель городского департамента улиц Кевин Братен говорит, что при населении Майнота в 50 тыс. человек, соотношение грызунов к людям приближается к пропорции 1 к 1. Сейчас точно количество млекопитающих невозможно установить, но речь может идти о "десятках тысяч".

"Не думаю, что мы когда-то сведем их численность к нулю. Это почти невозможно", — добавляет Братен.

Жительница города Пашоне Грендсон рассказала, что суслики прокопали норы возле ее входной двери, съели растения, а один даже залез в спальню ее дочери.

"Это было немного страшно. Я не знаю, какие болезни они переносят. А у меня маленькая дочь... Я боялась, что он ее укусит", — рассказывает местная.

Местные активно расставляют ловушки на сусликов Фото: Скрин видео

Журналисты пишут, что сейчас сусликов Ричардсона даже фиксировали и ловили возле базы ВВС в Майноте. Военные не комментируют фактов отлова грызунов, но директор по инфраструктуре школ города Джаред Эдвардс отметил, что суслики буквально оккупировали взлетные полосы и жилые районы базы.

"Не буду преувеличивать: их миллионы. Это непрерывная борьба с природой. Они здесь были еще со времен первых поселенцев", — сказал он, добавив, что три школы зафиксировали также имеющие большие популяции сусликов.

Сейчас единого решения противодействия суслику нет. Одни предлагают ставить ловушки, другие — добавлять яды в рацион, хотя специалист по контролю животных господин Герман считает, что лучшим способом будет контроль за рождаемостью млекопитающих.

"Они действительно милые. Но это вредители. И когда им позволить плодиться — это уже опасно", — заключает Герман.

Ранее Фокус сообщал, как суслики и другие сумчатые переживают зиму. Оба эти состояния предполагают изменения типичных процессов в организме живых существ, однако между ними есть большая разница.

Впоследствии стало известно, что как гигантские крысы помогают очищать Камбоджу от мин. Эти грызуны ищут боеприпасы лучше всевозможных металлоискателей.