Ховрахи захоплюють місто в США: влада не може зупинити нашестя гризунів (відео)
Місто Майнот у штаті Північна Дакота (США) переживає справжнє нашестя гризунів — кількість ховрахів Річардсона у місті зросла в кілька разів. Наразі всі спроби місцевої влади та фахівців з боротьби зі шкідниками залишаються невдалими.
За словами Джошуа Германа, який займається контролем і протидії шкідників, наразі триває "невірна боротьба", повідомляє AP.
"Це як стояти одному проти урагану. Якщо я ставлю пастки, а мій сусід — ні, довгостроково це нічого не дасть", — каже Герман.
Представник міського департаменту вулиць Кевін Братен каже, що при населенні Майнота в 50 тис. осіб, співвідношення гризунів до людей наближається до пропорції 1 до 1. Наразі точно кількості ссавців неможливо встановити, але мова може йти про "десятки тисяч".
"Не думаю, що ми колись зведемо їхню чисельність до нуля. Це майже неможливо", — додає Братен.
Жителька міста Пашоне Ґрендсон розповіла, що ховрахи прокопали нори біля її вхідних дверей, з'їли рослини, а один навіть заліз у спальню її дочки.
"Це було трохи страшно. Я не знаю, які хвороби вони переносять. А в мене маленька донька… Я боялася, що він її вкусить", — розповідає місцева.
Журналісти пишуть, що наразі ховрахів Річардсона навіть фіксували та ловили біля бази ВПС у Майноті. Військові не коментують фактів вилову гризунів, але директор з інфраструктури шкіл міста Джаред Едвардс зазначив, що ховрахи буквально окупували злітні смуги та житлові райони бази.
"Не буду перебільшувати: їх мільйони. Це безперервна боротьба з природою. Вони тут були ще з часів перших поселенців", — сказав він, додавши, що три школи зафіксували також мають великі популяції ховрахів.
Наразі єдиного рішення протидії ховраха немає. Одні пропонують ставити пастки, інші — додавати отрути до раціону, хоча фахівець за контролем тварин пан Герман вважає, що найкращим способом буде контроль за народжуваністю ссавців.
"Вони справді милі. Але це шкідники. І коли їм дозволити плодитися — це вже небезпечно", — підсумовує Герман.
Раніше Фокус повідомляв, як ховрахи та інші сумчасті переживають зиму. Обидва ці стани передбачають зміни типових процесів в організмі живих істот, проте між ними є велика різниця.
Згодом стало відомо, що як гігантські щури допомагають очищати Камбоджу від мін. Ці гризуни шукають боєприпаси краще за всілякі металошукачі.