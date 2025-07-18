Ховрахи захоплюють місто в США: влада не може зупинити нашестя гризунів (відео)

Місто Майнот у штаті Північна Дакота (США) переживає справжнє нашестя гризунів — кількість ховрахів Річардсона у місті зросла в кілька разів. Наразі всі спроби місцевої влади та фахівців з боротьби зі шкідниками залишаються невдалими.

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За словами Джошуа Германа, який займається контролем і протидії шкідників, наразі триває "невірна боротьба", повідомляє AP.

"Це як стояти одному проти урагану. Якщо я ставлю пастки, а мій сусід — ні, довгостроково це нічого не дасть", — каже Герман.

Представник міського департаменту вулиць Кевін Братен каже, що при населенні Майнота в 50 тис. осіб, співвідношення гризунів до людей наближається до пропорції 1 до 1. Наразі точно кількості ссавців неможливо встановити, але мова може йти про "десятки тисяч".

"Не думаю, що ми колись зведемо їхню чисельність до нуля. Це майже неможливо", — додає Братен.

Жителька міста Пашоне Ґрендсон розповіла, що ховрахи прокопали нори біля її вхідних дверей, з'їли рослини, а один навіть заліз у спальню її дочки.

"Це було трохи страшно. Я не знаю, які хвороби вони переносять. А в мене маленька донька… Я боялася, що він її вкусить", — розповідає місцева.

Місцеві активно розставлють пастки на ховрахів Фото: Скрін відео

Журналісти пишуть, що наразі ховрахів Річардсона навіть фіксували та ловили біля бази ВПС у Майноті. Військові не коментують фактів вилову гризунів, але директор з інфраструктури шкіл міста Джаред Едвардс зазначив, що ховрахи буквально окупували злітні смуги та житлові райони бази.

"Не буду перебільшувати: їх мільйони. Це безперервна боротьба з природою. Вони тут були ще з часів перших поселенців", — сказав він, додавши, що три школи зафіксували також мають великі популяції ховрахів.

Наразі єдиного рішення протидії ховраха немає. Одні пропонують ставити пастки, інші — додавати отрути до раціону, хоча фахівець за контролем тварин пан Герман вважає, що найкращим способом буде контроль за народжуваністю ссавців.

"Вони справді милі. Але це шкідники. І коли їм дозволити плодитися — це вже небезпечно", — підсумовує Герман.

Раніше Фокус повідомляв, як ховрахи та інші сумчасті переживають зиму. Обидва ці стани передбачають зміни типових процесів в організмі живих істот, проте між ними є велика різниця.

Згодом стало відомо, що як гігантські щури допомагають очищати Камбоджу від мін. Ці гризуни шукають боєприпаси краще за всілякі металошукачі.