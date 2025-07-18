Мужчина уснул на пляже у самого берега и оказался по шею в воде (видео)

Мужчина заснул на пляже у самого берега и проспал три часа, не заметив, как прилив накрыл его водой по шею. Ролик с этим моментом стал вирусным и набрал почти 39 млн просмотров.

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Обычный день на пляже обернулся сценой из фильма ужасов для одной пары. Женщина поделилась в TikTok моментом, когда вернулась к своему мужу спустя три часа и обнаружила, что он продолжает спать, но уже по шею в воде.

По ее словам девушки, мужчина мирно дремал на берегу, погрузив ноги в воду. На видео видно, что волны едва касались его щиколоток. Но, когда она вернулась через несколько часов, прилив уже начал затапливать побережье, и спящий муж оказался полностью окружен водой. Над поверхностью осталась только его голова, прикрытая бейсболкой.

"Какой ваш любимый фильм ужасов? Возможно, тот, где я оставила мужа спать на пляже, а через три часа обнаружила его по шею в воде", — написала женщина в видео.

Клип мгновенно стал вирусным и набрал почти 39 млн просмотров. Комментаторы не удержались от шуток:

"Инстинкт выживания на нуле";

"Либо это был лучший сон в его жизни, либо последний";

"Вот почему женатые мужчины живут дольше. Жены просто не дают им утонуть".

Даже бренд Heinz подключился к обсуждению, написав: "Пусть ничто, даже смерть, не помешает вам вздремнуть".

Несмотря на юмористическую подачу, инцидент стал своеобразным напоминанием о том, что даже самый расслабляющий отдых у воды требует внимательности и осторожности.

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