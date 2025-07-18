Чоловік заснув на пляжі біля самого берега і опинився по шию у воді (відео)

Чоловік заснув на пляжі біля самого берега і проспав три години, не помітивши, як приплив накрив його водою по шию. Ролик із цим моментом став вірусним і набрав майже 39 млн переглядів.

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Звичайний день на пляжі обернувся сценою з фільму жахів для однієї пари. Жінка поділилася в TikTok моментом, коли повернулася до свого чоловіка через три години і виявила, що він продовжує спати, але вже по шию у воді.

За словами дівчини, чоловік мирно дрімав на березі, зануривши ноги у воду. На відео видно, що хвилі ледь торкалися його щиколоток. Але, коли вона повернулася через кілька годин, приплив уже почав затоплювати узбережжя, і сплячий чоловік виявився повністю оточений водою. Над поверхнею залишилася тільки його голова, прикрита бейсболкою.

"Який ваш улюблений фільм жахів? Можливо, той, де я залишила чоловіка спати на пляжі, а через три години виявила його по шию у воді", — написала жінка у відео.

Кліп миттєво став вірусним і набрав майже 39 млн переглядів. Коментатори не втрималися від жартів:

"Інстинкт виживання на нулі";

"Або це був найкращий сон у його житті, або останній";

"Ось чому одружені чоловіки живуть довше. Дружини просто не дають їм потонути".

Навіть бренд Heinz долучився до обговорення, написавши: "Нехай ніщо, навіть смерть, не завадить вам подрімати".

Попри гумористичну подачу, інцидент став своєрідним нагадуванням про те, що навіть відпочинок біля води, який найбільше розслабляє, вимагає уважності та обережності.

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