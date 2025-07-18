Пилот, пытавшийся отключить двигатели, рассказал о "самых важных 3 секундах" в жизни

Бывший пилот авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Эмерсон, обвиняемый в попытке отключить двигатели пассажирского самолета во время полета, впервые публично рассказал о том, что произошло в ту роковую ночь октября 2023 года.

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В интервью программе CBS Mornings, вышедшем в эфир в четверг, 17 июля, он признался, что находился под воздействием психоделических грибов и не осознавал, что делает.

Эмерсон, летевший как пассажир рейса Alaska Air 2059 из Эверетта в Сан-Франциско (США), занял откидное кресло в кабине пилотов. По его словам, внезапно его охватило чувство паники и дезориентации. Он был уверен, что спит, и тянулся к рычагам отключения подачи топлива, надеясь "проснуться".

"Я не пытался убить людей. Я думал, что сплю и хочу очнуться. Только сейчас понимаю, насколько реальным было происходящее и что это были самые важные 3 секунды", — сказал он.

На борту самолета находилось 83 человека. Благодаря оперативной реакции экипажа самолет благополучно приземлился в Портленде, где Эмерсон был арестован. Сейчас ему предъявлены федеральные обвинения во вмешательстве в работу экипажа и 83 пункта обвинения от штата за угрозу жизням пассажиров.

Сейчас Эмерсон не употребляет алкоголь и вместе с супругой основал некоммерческую организацию Clear Skies Ahead Фото: Reddit

Издание отмечает, что инцидент вновь обострил общественную дискуссию о психическом здоровье летчиков. По данным исследования 2022 года, более половины пилотов боятся обращаться за медицинской помощью, опасаясь потери лицензии. Эмерсон признался, что после смерти близкого друга сначала начал злоупотреблять алкоголем, а затем — психоделиками.

В ответ на случившееся FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте начали пересмотр правил. Были проведены слушания и подготовлены рекомендации. В Конгрессе представлен двухпартийный законопроект "О психическом здоровье в авиации", предполагающий реформы в системе допуска пилотов, выделение финансирования на медосмотры и просветительскую кампанию.

"Мы должны создать систему, в которой пилоты смогут безопасно просить о помощи, не рискуя карьерой", — заявил администратор FAA Майкл Уитакер.

Сейчас Эмерсон не употребляет алкоголь и вместе с супругой основал некоммерческую организацию Clear Skies Ahead, помогающую пилотам с вопросами психического здоровья.

"Я беру на себя полную ответственность за ту ночь. И если мой опыт поможет спасти чью-то жизнь — он не был напрасным", — сказал он.

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