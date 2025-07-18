Пілот, який намагався відключити двигуни, розповів про "найважливіші 3 секунди" в житті

Колишній пілот авіакомпанії Alaska Airlines Джозеф Емерсон, обвинувачений у спробі відключити двигуни пасажирського літака під час польоту, уперше публічно розповів про те, що сталося тієї фатальної ночі жовтня 2023 року.

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В інтерв'ю програмі CBS Mornings, що вийшло в ефір у четвер, 17 липня, він зізнався, що перебував під впливом психоделічних грибів і не усвідомлював, що робить.

Емерсон, який летів як пасажир рейсу Alaska Air 2059 з Еверетта в Сан-Франциско (США), зайняв відкидне крісло в кабіні пілотів. За його словами, раптово його охопило почуття паніки і дезорієнтації. Він був упевнений, що спить, і тягнувся до важелів відключення подачі палива, сподіваючись "прокинутися".

"Я не намагався вбити людей. Я думав, що сплю і хочу прокинутися. Тільки зараз розумію, наскільки реальним було те, що відбувалося, і що це були найважливіші 3 секунди", — сказав він.

На борту літака перебувало 83 людини. Завдяки оперативній реакції екіпажу літак благополучно приземлився в Портленді, де Емерсона заарештували. Наразі йому висунуто федеральні обвинувачення у втручанні в роботу екіпажу і 83 пункти обвинувачення від штату за загрозу життю пасажирів.

Зараз Емерсон не вживає алкоголь і разом із дружиною заснував некомерційну організацію Clear Skies Ahead Фото: Reddit

Видання зазначає, що інцидент знову загострив суспільну дискусію про психічне здоров'я льотчиків. За даними дослідження 2022 року, більше ніж половина пілотів бояться звертатися по медичну допомогу, побоюючись втрати ліцензії. Емерсон зізнався, що після смерті близького друга спочатку почав зловживати алкоголем, а потім — психоделіками.

У відповідь на те, що трапилося, FAA і Національна рада з безпеки на транспорті почали перегляд правил. Було проведено слухання і підготовлено рекомендації. У Конгресі представлений двопартійний законопроєкт "Про психічне здоров'я в авіації", що передбачає реформи в системі допуску пілотів, виділення фінансування на медогляди й просвітницьку кампанію.

"Ми повинні створити систему, в якій пілоти зможуть безпечно просити про допомогу, не ризикуючи кар'єрою", — заявив адміністратор FAA Майкл Вітакер.

Зараз Емерсон не вживає алкоголь і разом із дружиною заснував некомерційну організацію Clear Skies Ahead, що допомагає пілотам із питаннями психічного здоров'я.

"Я беру на себе повну відповідальність за ту ніч. І якщо мій досвід допоможе врятувати чиєсь життя — він не був марним", — сказав він.

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