Производитель создал футболки с изображением кота: из-за этого пару больше года терроризируют звонками (фото)

Канадские супруги Наташи Лавуа и Джонатана МакКурраха из провинции Британская Колумбия уже больше года получают звонки от неизвестных контактов: все из-за компании одежды, которая выпустила необычную футболку с изображением кота.

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Незнакомцы звонят и утверждают, что якобы нашли кота супругов по имени Торбо. Однако есть одна проблема: супруги никогда не имели и не имеют кота с таким именем, а их пушистый любимец Маузер никуда не исчезал. О курьезной истории рассказало издание CBC News.

"Иногда, примерно шесть раз в день, я получаю случайные телефонные звонки, и люди оставляют мне голосовые сообщения о том, что они нашли моего кота и хотят за него деньги. Я отвечаю: мой кот дома, в кондиционере", — призналась Наташа в эфире медиа.

Некоторые звонки были угрожающими: один из пользователей угрожал паре, что их якобы пропавшего кота съест его змея.

Прошло много месяцев безуспешных попыток пары выяснить, почему к ним так часто звонят неизвестные звонки с такими странными запросами. В конце концов, Джонатану удалось узнать у одного из контактов, что он увидел телефонный номер на футболке, стилизованной под объявление о пропавшем коте. Там производитель указал номер, который оказался реальным.

Скриншот | объявления с футболкой на странице производителя

Медиа связалось с компанией Wisdumb NY, которая выпускала эти футболки. Там заявили, что эта модель больше не продается в интернете. Однако журналисты заметили, что у производителя есть другие футболки с изображениями котов. Там также указаны телефонные номера с кодом города 604.

"Использование реальных номеров в созданном искусстве было непреднамеренным", — рассказали в пресс-службе компании.

Возможно ли использование реальных номеров в искусстве

Реальные телефонные номера в художественных работах обычно не используются: для этого компании придумывают отдельные номера. В Северной Америке, например, зарезервировано несколько телефонных номеров с кодом 555 для таких случаев.

Номера с кодом 555 стали популярными, когда телешоу и фильмы стали чаще использовать номера телефонов в своих сюжетных линиях. Однако это не всегда именно этот код: так, несколько лет назад, по информации The Guardian, компании Netflix пришлось удалять номер телефона из сериала "Игра в кальмара", когда женщину массированно терроризировали звонками.

Супруги, которые стали жертвой подобной истории из-за футболки с котом, пока не знают, как поступить. Женщина не хочет менять номер телефона, поскольку имеет его уже более 20 лет.

Напомним, 19 июля в Newsweek рассказали, как коты курьезно отреагировали на возвращение собаки домой.

Также ранее женщина поделилась историей, как она оставила котов на одну ночь под камерой: она зафиксировала поведение пушистых любимцев.