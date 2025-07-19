Виробник створив оригінальні футболки із зображенням кота: через це пару понад рік тероризують дзвінками (фото)

Канадське подружжя Наташі Лавуа та Джонатана МакКурраха із провінції Британська Колумбія вже понад рік отримує дзвінки від невідомих контактів: все через компанію одягу, яка випустила незвичну футболку із зображенням кота.

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Незнайомці телефонують та стверджують, що нібито знайшли кота подружжя на ймення Торбо. Однак є одна проблема: подружжя ніколи не мало і не має кота з таким іменем, а їхній пухнастий улюбленець Маузер нікуди не зникав. Про курйозну історію розповіло видання CBC News.

"Іноді, приблизно шість разів на день, я отримую випадкові телефонні дзвінки, і люди залишають мені голосові повідомлення про те, що вони знайшли мого кота і хочуть за нього гроші. Я відповідаю: мій кіт вдома, у кондиціонері", — зізналася Наташа в етері медіа.

Деякі дзвінки були загрозливими: один із користувачів погрожував парі, що їхнього нібито зниклого кота з'їсть його змія.

Минуло багато місяців безуспішних спроб пари з'ясувати, чому до них так часто телефонують невідомі дзвінки із такими дивними запитами. Зрештою, Джонатану вдалося дізнатися в одного із контактів, що він побачив телефонний номер на футболці, що стилізована під оголошення про зниклого кота. Там виробник вказав номер, який виявився реальним.

Скриншот | оголошення з футболкою на сторінці виробника

Медіа зв'язалося із компанією Wisdumb NY, яка випускала ці футболки. Там заявили, що ця модель більше не продається в інтернеті. Однак журналісти помітили, що у виробника є інші футболки із зображеннями котів. Там також вказані телефонні номери із кодом міста 604.

"Використання реальних номерів у створеному мистецтві було ненавмисним", — розповіли у пресслужбі компанії.

Чи можливе використання реальних номерів у мистецтві

Реальні телефонні номери у мистецьких роботах зазвичай не використовуються: для цього компанії вигадують окремі номери. У Північній Америці, наприклад, зарезервовано кілька телефонних номерів з кодом 555 для таких випадків.

Номери з кодом 555 стали популярними, коли телешоу та фільми почали частіше використовувати номери телефонів у своїх сюжетних лініях. Однак це не завжди саме цей код: так, кілька років тому, за інформацією The Guardian, компанії Netflix довелося видаляти номер телефону із серіалу "Гра в кальмара", коли жінку масовано тероризували дзвінками.

Подружжя, яке стало жертвою подібної історії через футболку з котом, поки що не знає, як вчинити. Жінка не хоче змінювати номер телефону, оскільки має його вже понад 20 років.

Нагадаємо, 19 липня у Newsweek розповіли, як коти курйозно відреагували на повернення собаки додому.

Також раніше жінка поділилася історією, як вона залишила котів на одну ніч під камерою: вона зафіксувала поведінку пухнастих улюбленців.