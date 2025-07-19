Уникальный случай: мать родила четверых детей в один день, но в разные годы (фото)

26-летняя Наужае Дрейк из Калифорнии (США) установила по-настоящему уникальный материнский рекорд. Все четверо ее детей появились на свет в один и тот же день — 7 июля, но в разные годы.

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У всех детей есть родимые пятна на правой ноге. Они расположены в разных местах, но этот факт придаёт истории еще больше таинственности. Об этом пишет People.

Ее новорожденный сын Кайлову родился 7 июля 2024 года. В этот же день родились его старшие братья и сестры — Кеван (2019), На’Зайла (2021) и Халан (2022). Мать призналась, что все еще не может поверить в такую невероятную случайность.

"После рождения четвертого ребенка я была просто поражена. Мне грустно, что я снова пропустила день рождения малышей — это уже третий раз подряд. Но я пообещала им все наверстать. Чувствуется, будто у меня теперь два Рождества в году", — рассказала Дрейк.

По ее словам, у всех детей есть родимые пятна на правой ноге, хоть и в разных местах, что добавляет загадочности этой истории.

История Дрейк вызвала волну удивления в социальных сетях и СМИ. Вероятность того, что четверо детей родятся в один день без медицинского вмешательства, оценивается как один шанс на миллионы.

Кеван (2019), На"Зайла (2021) и Халан (2022) Фото: People

Мать девушки, ЛаКеша Харрисон, вспоминает, как отреагировала на очередной звонок дочери.

"Когда она в третий раз сказала: "Мама, у меня схватки", я не поверила. А когда появился четвертый малыш, все начали советовать ей сыграть в лотерею", — говорит она

Несмотря на материнские заботы, Дрейк продолжает учиться на медсестру и планирует окончить обучение уже в декабре. Она признается, что делает это ради будущего своих детей

"Я хочу дать им жизнь, которую они заслуживают", — добавляет американка.

В прошлом году она организовала для своих малышей общую вечеринку с тремя темами. И, судя по всему, в этом году праздник снова будет общим — только уже для четверых.

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