Унікальний випадок: мати народила чотирьох дітей в один день, але в різні роки (фото)

26-річна Наужае Дрейк із Каліфорнії (США) встановила по-справжньому унікальний материнський рекорд. Усі четверо її дітей з'явилися на світ в один і той самий день — 7 липня, але в різні роки.

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У всіх дітей є родимі плями на правій нозі. Вони розташовані в різних місцях, але цей факт надає історії ще більше таємничості. Про це пише People.

Її новонароджений син Кайлову народився 7 липня 2024 року. Цього ж дня народилися його старші брати й сестри — Кеван (2019), На'Зайла (2021) і Халан (2022). Мати зізналася, що все ще не може повірити в таку неймовірну випадковість.

"Після народження четвертої дитини я була просто вражена. Мені сумно, що я знову пропустила день народження малюків — це вже втретє поспіль. Але я пообіцяла їм усе надолужити. Відчувається, ніби в мене тепер два Різдва на рік", — розповіла Дрейк.

За її словами, у всіх дітей є родимі плями на правій нозі, хоч і в різних місцях, що додає загадковості цій історії.

Історія Дрейк викликала хвилю здивування в соціальних мережах і ЗМІ. Імовірність того, що четверо дітей народяться в один день без медичного втручання, оцінюється як один шанс на мільйони.

Кеван (2019), На "Зайла (2021) і Халан (2022) Фото: People

Мати дівчини, ЛаКеша Гаррісон, згадує, як відреагувала на черговий дзвінок доньки.

"Коли вона втретє сказала: "Мамо, у мене перейми", я не повірила. А коли з'явився четвертий малюк, усі почали радити їй зіграти в лотерею", — каже вона

Попри материнські турботи, Дрейк продовжує вчитися на медсестру і планує закінчити навчання вже в грудні. Вона зізнається, що робить це заради майбутнього своїх дітей

"Я хочу дати їм життя, на яке вони заслуговують", — додає американка.

Минулого року вона організувала для своїх малюків спільну вечірку з трьома темами. І, судячи з усього, цього року свято знову буде спільним — тільки вже для чотирьох.

Раніше Фокус повідомляв, що популярний блогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості. Гарретт Джі викликав бурхливу реакцію в соцмережах після того, як опублікував відео, де він скидає семирічного хлопчика зі скелі в озеро.

Також стало відомо, що сім'я залишилася без житла в іншій країні. Відпустка мрії обернулася кошмаром для сім'ї з Шотландії, коли після прибуття до Нью-Йорка (США) вони дізналися, що їхню бронь у готелі було несподівано скасовано.