Назвали в честь марки пива: местные обнаружили пушистого жителя в заброшенном пабе (фото)

В городке Ротергем в британском графстве Южный Йоркшир местные проходили мимо заброшенного паба и услышали кошачий писк. Неравнодушные зашли туда и заметили пушистого, который там жил определенное количество времени.

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Сейчас за маленьким пушистиком по кличке Хобгоблин, которого назвали в честь известного сорта пива, ухаживают в приюте для животных, сообщает WhatstheJam.

Когда местные тщательно обыскали старое помещение заведения, то оказалось, что шестимесячный малыш был не одним — в большой компании было еще 29 котов. За дело по спасению и уходу за всей группой пушистых взялось Королевское общество защиты животных (RSPCA).

Хобгоблин в приюте Фото: RSPCA

Сейчас все четвероногие находятся под опекой ветеринаров, а маленького Хобгоблина предлагают усыновить всем желающим. Его анкета на сайте RSPCA доступна для жителей Туманного Альбиона, а сам котик живет в отделении благотворительной организации из Честерфилда и Северного Дербишира.

Помощник по уходу за животными в отделении Ричард Грейнджер отметил, что имя пушистого было придумано из-за его размеров.

"Возможно, это символично, что кот, найденный в пабе, оказался размером с пинту. Его глаза кажутся еще больше на фоне маленького тела — как будто он постоянно находится в состоянии шока", — рассказал ветеринар.

Котика назвали в честь известной марки напитка Фото: Instagram

По словам мужчины, после тяжелой жизни среди других котов, нынешние его условия среди "уютного и тихого приюта для него было немного потрясающе". Ветеринар говорит, что теперь котик узнал, что такое чистота и покой, которые стали "настоящим контрастом" после скитаний.

Господин Грейнджер добавляет, что несмотря на трудности в жизни Хобгоблина, сам пушистый ведет себя довольно ласково и сдержанно, постоянно мурлычет и всегда вежлив, когда "его чешут под подбородком".

"Хобгоблину нужен спокойный дом с заботливым хозяином и теплые, уютные коленки для объятий. Поэтому мы будем рады, если найдется для него добрая и приветливая семья, которая захочет его усыновить", — заявил британский ветеринар.

Ранее Фокус сообщал, что кот стал звездой сети из-за "вреда" в доме хозяина. Когда мужчина увидел, что его любимец натворил, то сфотографировал его деяния, которые нашли отклик в сети.

Впоследствии стало известно о реакции котов на голос их сиделки. Владелица кошек решила проверить, чем занимаются подопечные за время ее временного отсутствия