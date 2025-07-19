Назвали на честь марки пива: місцеві виявили пухнастого мешканця в покинутому пабі (фото)

В містечку Ротергем у британському графстві Південний Йоркшир місцеві проходили мимо покинутого пабу та почули котячий писк. Небайдужі зайшли туди та помітили пухнастого, яким там мешкав певну кількість часу.

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Наразі маленького пухнастика з кличкою Гобґоблін, якого назвали на честь відомого сорту пива, доглядають в притулку для тварин, повідомляє WhatstheJam.

Коли місцеві ретельно обшукали старе приміщення закладу, то виявилося, що шестимісячний малюк був не одним — у великій компанії було ще 29 котів. За справу з порятунку та догляду за всією групою пухнастих взялося Королівське товариство захисту тварин (RSPCA).

Гобґоблін у притулку Фото: RSPCA

Зараз усі чотирилапі перебувають під опікою ветеринарів, а маленького Гобґобліна пропонують всиновити всім охочим. Його анкета на сайті RSPCA доступна для мешканців Туманного Альбіону, а сам котик мешкає у відділенні благодійної організації з Честерфілда та Північного Дербіширу.

Помічник з догляду за тваринами у відділенні Річард Ґрейнджер зазначив, що ім'я пухнастого було придумане через його розміри.

"Можливо, це символічно, що кіт, знайдений у пабі, виявився розміром з пінту. Його очі здаються ще більшими на тлі маленького тіла — наче він постійно перебуває в стані шоку", — розповів ветеринар.

Котика назвали на честь відомої марки напою Фото: Instagram

За словами чоловіка, після важкого життя серед інших котів, нинішні його умови серед "затишного і тихого притулку для нього було трохи приголомшливо". Ветеринар каже, що тепер котик дізнався, що таке чистота та спокій, які стали "справжнім контрастом" після поневірянь.

Пан Ґрейнджер додає, що попри труднощі в житті Гобґобліна, сам пухнастий поводиться доволі лагідно і стримано, постійно муркоче та завжди чемний, коли "його чухають під підборіддям".

"Гобґобліну потрібен спокійний дім із турботливим господарем і теплі, затишні коліна для обіймів. Тому ми будемо раді, якщо знайдеться для нього добра та привітна сім'я, яка захоче його всиновити", — заявив британський ветеринар.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт став зіркою мережі через "шкоду" в домі господаря. Коли чоловік побачив, що його улюбленець накоїв, то сфотографував його діяння, які знайшли відгук у мережі.

Згодом стало відомо про реакцію котів на голос їх доглядальниці. Власниця кішок вирішила перевірити, чим займаються підопічні за час її тимчасової відсутності