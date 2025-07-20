Совсем не такой: популярный "райский уголок" для отдыха разочаровал двух подруг, вот почему

Писательница Руби Борг вместе с подругой Элли после 12 дней отдыха на популярном курорте Бали пришли к выводу, что райский уголок, который активно рекламируют блогеры в Instagram, совсем не такой замечательный. Грязь, эксплуатация животных и ощущение опасности — вот что сопровождало женщин во время летнего отдыха на балийском острове Гили Траванган.

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Реальность отдыха на Бали подруги заметили впервые в вечернее время суток, когда, возвращаясь домой, держались за руки, опасаясь опасного окружения, которое торгует наркотическими средствами. Своей историей отдыха Руби Борг поделилась в колонке британского издания The Telegraph.

"С наступлением ночи остров начал превращаться в темное, еще более зловещее место", — призналась женщина.

Особую тревогу и беспокойство у подруг вызвали кадры лошадей, которые на Бали активно используются для транспортировки людей. Худых лошадей балийцы заковывали в кандалы и приковывали к телегам, где животные так и стояли в течение ночи.

"В 2 часа ночи бедняги стояли закованные в кандалы — кожа да кости — и ждали, когда за ними заберут пьяных туристов, которые не побеспокоились пройти пять минут до хостела", — рассказала Руби.

Getty | на островах Индонезии распространен конный транспорт

Местные жители рассказали женщинам, что лошади находятся в неухоженном состоянии из-за действий местной "мафии", которая все контролирует на острове. Однако об этой реальности не рассказывают блогеры в Instagram.

Грязь и мусор на Бали

После первой эйфории, охватившей подруг по прибытии на Бали, они увидели жестокую реальность. Выяснилось, что передвигаться по острову приходилось сквозь грязь и канализацию, которая затапливала улицы. Здания на Бали преимущественно без окон и буквально завалены мусором, а вдоль обочин дорог разбросаны старые стиральные машинки и мебель, рассказала Руби Борг.

"Мы также вдруг осознали, какие мы грязные. Океан был полон мусора", — призналась женщина.

Бабель | горы мусора на Бали

В океане женщины увидели даже сырую куриную ножку, а после прогулок по острову в грязи ноги подруг покрылись грязью.

В конце отдыха подруги поняли, что они стали жертвами красивой рекламы в Instagram, которая привлекает кристально чистой водой и живописными пейзажами. Однако в реальности все оказалось совсем не таким.

Стоит отметить, что проблема загрязнения Бали является многолетней. Так, в 2021 году побережье острова завалили более 30 тонн мусора, после чего популярный пляж почти полностью покрыл пластик, как рассказывало издание Greenpost.ua.

Напомним, 17 июля в Daily Mail поделились историей, как пара продала все имущество и поехала в путешествие, однако вскоре пожалела об этом.

Также 11 июля "Суспільне" рассказало, что отдых в Одессе подорожал.