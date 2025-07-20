Зовсім не такий: популярний "райський куточок" для відпочинку розчарував двох подруг, ось чому

Письменниця Рубі Борг разом із подругою Еллі після 12 днів відпочинку на популярному курорті Балі дійшли до висновку, що райський куточок, який активно рекламують блогери в Instagram, зовсім не такий чудовий. Бруд, експлуатація тварин та відчуття небезпеки — ось що супроводжувало жінок під час літнього відпочинку на балійському острові Гілі Траванган.

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Реальність відпочинку на Балі подруги зауважили вперше у вечірню пору доби, коли, повертаючись додому, трималися за руки, остерігаючись небезпечного оточення, яке торгує наркотичними засобами. Своєю історією відпочинку Рубі Борг поділилася у колонці британського видання The Telegraph.

"З настанням ночі острів почав перетворюватися на темне, ще більш зловісне місце", — зізналася жінка.

Особливу тривогу та занепокоєння у подруг викликали кадри коней, які на Балі активно використовуються для транспортування людей. Худих коней балійці заковували у кайдани та приковували до возів, де тварини так і стояли упродовж ночі.

"О 2 годині ночі бідолахи стояли закуті в кайдани — шкіра та кістки — і чекали, коли за ними заберуть п'яних туристів, які не потурбувалися пройти п'ять хвилин до хостела", — розповіла Рубі.

Getty | на островах Індонезії поширений кінний транспорт

Місцеві мешканці розповіли жінкам, що коні перебувають у недоглянутому стані через дії місцевої "мафії", що все контролює на острові. Однак про цю реальність не розповідають блогери в Instagram.

Бруд та сміття на Балі

Після першої ейфорії, що охопила подруг після прибуття на Балі, вони побачили жорстоку реальність. З'ясувалося, що пересуватися островом доводилося крізь багнюку та каналізацію, яка затоплювала вулиці. Будівлі на Балі переважно без вікон та буквально завалені сміттям, а уздовж узбіччя доріг розкидані старі пральні машинки та меблі, розповіла Рубі Борг.

"Ми також раптом усвідомили, які ми брудні. Океан був повний сміття", — зізналася жінка.

Бабель | гори сміття на Балі

В океані жінки побачили навіть сиру курячу ніжку, а після прогулянок островом у багнюці ноги подруг вкрилися брудом.

Наприкінці відпочинку подруги зрозуміли, що вони стали жертвами красивої реклами в Instagram, яка приваблює кришталево чистою водою й мальовничими пейзажами. Однак у реальності все виявилося зовсім не таким.

Варто зазначити, що проблема забруднення Балі є багаторічною. Так, у 2021 році узбережжя острова завалили понад 30 тонн сміття, після чого популярний пляж майже повністю вкрив пластик, як розповідало видання Greenpost.ua.

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