Глава компании, которого застукали на концерте Coldplay за изменой, уволился с работы

Энди Байрон, СЕО компании Astronomer, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, после того, как его застали за интимной связью с главой отдела кадров Кристин Кэбот на концерте Coldplay, посчитал за лучшее уйти.

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В субботу, 19 июля, Энди Байрон подал в отставку с поста генерального директора компании Astronomer, и совет директоров поддержал такое решение, говорится в сообщении фирмы.

В сообщении отмечается, что Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми ее сотрудники руководствуются с момента основания.

"От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются", — говорится в заявлении компании.

Совет директоров компании стоимостью 1,3 млрд долларов мог принять решение уволить Байрона, оставив его ни с чем, отметили источники New York Post, отметившие, что отставка, вероятно, была для него лучшим выходом из положения.

Энди Байрон

Состояние Байрона оценивается в 50–70 миллионов долларов США. Он зарабатывал от 469 000 до 690 000 долларов в год, получая также солидные премии по результатам работы.

Пит ДеДжой

Временным генеральным директором был назначен соучредитель компании Пит ДеДжой, занимающий пост главного директора по продуктам компании.

Напомним, уже бывший руководитель ИТ-компании Astronomer появился на видео с концерта рок-группы Coldplay. Фронтмен коллектива Крис Мартин навел камеру на зрителей, которые прижимались друг к другу и позже выяснилось, что мужчина был на концерте не с женой, а с любовницей с работы.

Видео быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали копаться в личной жизни любовников и создавать мемы.