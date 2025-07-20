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МирФан

Глава компании, которого застукали на концерте Coldplay за изменой, уволился с работы

Энди Байрон и Кристин Кэбот на концерте Coldplay
Энди Байрон и Кристин Кэбот на концерте Coldplay | Фото: Скриншот

Энди Байрон, СЕО компании Astronomer, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, после того, как его застали за интимной связью с главой отдела кадров Кристин Кэбот на концерте Coldplay, посчитал за лучшее уйти.

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В субботу, 19 июля, Энди Байрон подал в отставку с поста генерального директора компании Astronomer, и совет директоров поддержал такое решение, говорится в сообщении фирмы.

В сообщении отмечается, что Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми ее сотрудники руководствуются с момента основания.

"От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются", — говорится в заявлении компании.

Совет директоров компании стоимостью 1,3 млрд долларов мог принять решение уволить Байрона, оставив его ни с чем, отметили источники New York Post, отметившие, что отставка, вероятно, была для него лучшим выходом из положения.

Энди Байрон
Энди Байрон

Состояние Байрона оценивается в 50–70 миллионов долларов США. Он зарабатывал от 469 000 до 690 000 долларов в год, получая также солидные премии по результатам работы.

Пит ДеДжой
Пит ДеДжой

Временным генеральным директором был назначен соучредитель компании Пит ДеДжой, занимающий пост главного директора по продуктам компании.

Напомним, уже бывший руководитель ИТ-компании Astronomer появился на видео с концерта рок-группы Coldplay. Фронтмен коллектива Крис Мартин навел камеру на зрителей, которые прижимались друг к другу и позже выяснилось, что мужчина был на концерте не с женой, а с любовницей с работы.

Видео быстро стало вирусным, а пользователи соцсетей начали копаться в личной жизни любовников и создавать мемы.