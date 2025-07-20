Глава компанії, якого застукали на концерті Coldplay за зрадою, звільнився з роботи

Енді Байрон, СЕО компанії Astronomer, що займається розробкою штучного інтелекту, після того, як його заскочили за інтимним зв'язком із главою відділу кадрів Крістін Кебот на концерті Coldplay, вважав за краще піти.

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У суботу, 19 липня, Енді Байрон подав у відставку з посади генерального директора компанії Astronomer, і рада директорів підтримала таке рішення, йдеться в повідомленні фірми.

У повідомленні наголошується, що Astronomer віддана цінностям і культурі, якими її співробітники керуються з моменту заснування.

"Від наших лідерів очікують встановлення стандартів поведінки та відповідальності, але останнім часом цих стандартів не дотримуються", — йдеться в заяві компанії.

Рада директорів компанії вартістю 1,3 млрд доларів могла ухвалити рішення звільнити Байрона, залишивши його ні з чим, розповіли джерела New York Post, які зазначили, що відставка, імовірно, була для нього найкращим виходом зі становища.

Енді Байрон

Статки Байрона оцінюють у 50-70 мільйонів доларів США. Він заробляв від 469 000 до 690 000 доларів на рік, отримуючи також солідні премії за результатами роботи.

Піт ДеДжой

Тимчасовим генеральним директором було призначено співзасновника компанії Піта ДеДжоя, який обіймає посаду головного директора з продуктів компанії.

Нагадаємо, вже колишній керівник ІТ-компанії Astronomer з'явився на відео з концерту рок-гурту Coldplay. Фронтмен колективу Кріс Мартін навів камеру на глядачів, які притискалися один до одного і пізніше з'ясувалося, що чоловік був на концерті не з дружиною, а з коханкою з роботи.

Відео швидко стало вірусним, а користувачі соцмереж почали копатися в особистому житті коханців і створювати меми.