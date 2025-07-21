Письмо из детсада напугало маму: женщина плакала и смеялась (фото)

В Калифорнии (США) Лизет Альварадо испугалась письма из детского сада, но оказалось, что ее сын просто с головой ушел в рисование. Фото малыша, покрытого краской, стало вирусным и вызвало бурю положительных эмоций в соцсетях.

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Снимок показал улыбающегося Исайю, измазанного синей краской так, будто он нырнул в ведро с цветом. Об этом мама мальчика рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Когда Лизет Альварадо из Калифорнии (США) получила электронное письмо из детского сада, где воспитывается ее двухлетний сын Исайя, она сперва напряглась. В письме говорилось, что в этот день произошло нечто необычное — и, как любая мама, Лизет моментально подумала о худшем.

"Честно говоря, я испугалась. Подумала, что он травмировался. Но потом увидела фотографию и просто рассмеялась", — рассказывает она.

Пользователи соцсетей в восторге от искренней радости Исайи Фото: TikTok

Фотография, приложенная к письму, запечатлела Исайю, с ног до головы покрытого синей краской. В тот день детям выдали мольберты и кисточки, но малыш с синдромом Дауна решил подойти к искусству с особым энтузиазмом.

"Он был буквально весь в краске — лицо, руки, одежда, даже волосы. Но выглядел абсолютно счастливым", — смеется мама. Видео с этими кадрами, опубликованное Лизет в TikTok, стало вирусным и собрало уже около 10 миллионов просмотров.

Пользователи соцсетей в восторге от искренней радости Исайи и поддерживают маму в ее легком отношении к произошедшему. Комментарии под видео полны умиления.

"Это настоящий художник!", "Какой милый момент!", "Синий — явно его цвет", — писали они.

К счастью, краска оказалась водорастворимой — сотрудники детсада протерли мальчика салфетками, а дома его ждала ванна. Все следы веселого творчества исчезли без следа.

"Мы безмерно благодарны персоналу детского сада за их заботу, терпение и любовь. Исайе очень нравится ходить туда, и мы уверены, что он в надежных руках", — говорит Лизет.

Исайе скоро исполнится три года. И, как шутит мама, теперь она тщательно подумает, прежде чем дарить ему новые краски на день рождения.

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