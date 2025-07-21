Лист із дитсадка налякав маму: жінка плакала і сміялася (фото)

У Каліфорнії (США) Лізет Альварадо злякалася листа з дитячого садка, але виявилося, що її син просто з головою занурився в малювання. Фото малюка, покритого фарбою, стало вірусним і викликало бурю позитивних емоцій у соцмережах.

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Знімок показав усміхненого Ісаю, вимазаного синьою фарбою так, ніби він пірнув у відро з кольором. Про це мама хлопчика розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Коли Лізет Альварадо з Каліфорнії (США) отримала електронного листа з дитячого садка, де виховується її дворічний син Ісая, вона спершу напружилася. У листі йшлося про те, що цього дня сталося щось незвичайне — і, як будь-яка мама, Лізет моментально подумала про найгірше.

"Чесно кажучи, я злякалася. Подумала, що він травмувався. Але потім побачила фотографію і просто розсміялася", — розповідає вона.

Користувачі соцмереж у захваті від щирої радості Ісайї Фото: TikTok

Фотографія, прикладена до листа, відобразила Ісаю, з ніг до голови вкритого синьою фарбою. Того дня дітям видали мольберти та пензлики, але малюк із синдромом Дауна вирішив підійти до мистецтва з особливим ентузіазмом.

"Він був буквально весь у фарбі — обличчя, руки, одяг, навіть волосся. Але виглядав абсолютно щасливим", — сміється мама. Відео з цими кадрами, опубліковане Лізет у TikTok, стало вірусним і зібрало вже близько 10 мільйонів переглядів.

Користувачі соцмереж у захваті від щирої радості Ісаї та підтримують маму в її легкому ставленні до події. Коментарі під відео сповнені розчулення.

"Це справжній художник!", "Який милий момент!", "Синій — явно його колір", — писали вони.

На щастя, фарба виявилася водорозчинною — співробітники дитсадка протерли хлопчика серветками, а вдома на нього чекала ванна. Усі сліди веселої творчості зникли без сліду.

"Ми безмежно вдячні персоналу дитячого садка за їхню турботу, терпіння і любов. Ісаї дуже подобається ходити туди, і ми впевнені, що він у надійних руках", — каже Лізет.

Ісайї скоро виповниться три роки. І, як жартує мама, тепер вона ретельно подумає, перш ніж дарувати йому нові фарби на день народження.

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