Необычный номер в отеле: стеклянная дверь ведет в ресторан, а не на улицу (фото)

Американец снял номер в отеле и заметил, что его окно ведет прямо в оживленный ресторан. Стеклянная дверь вместо стены удивила даже бывалых путешественников.

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Несмотря на конфуз, гость не стал просить о замене номера. Об этом мужчина пол ником рассказал на популярном форуме Reddit.

Сотрудник авиакомпании, остановившийся по работе в отеле Sheraton Detroit Airport Hotel, оказался в весьма необычной ситуации: в его номере вместо привычного вида из окна открывался прямой обзор на ресторан отеля.

29-летний мужчина из Калифорнии (США), пожелавший остаться анонимным, рассказал, что входя в номер, сразу почувствовал странность обстановки: напротив стояла большая стеклянная дверь, ведущая не наружу, а в оживленный вестибюль с рестораном.

"Раньше у меня были номера с окнами на внутренний двор, но полноценная стеклянная дверь, за которой сидят другие постояльцы. Я даже не смог открыть шторы — неуютно было от мысли, что кто-то может смотреть прямо в комнату, — это что-то новое", — признался он.

Вид с комнаты на ресторан Фото: Reddit

Позже гость поделился фотографией номера на Reddit, подписав: "Мой номер в отеле выходит в лобби ресторана. Возможно, это норма, но я впервые с таким сталкиваюсь". Публикация мгновенно стала вирусной и шквал комментариев.

Пользователи Reddit начали состязаться в остроумии:

"Можно мне чизбургер с картошкой? Я поем у себя в номере";

"Это же целый балкон, размером с комнату";

"Если громко крикнуть "Счет, пожалуйста!", принесут ли его прямо к кровати?".

Несмотря на конфуз, гость не стал просить о замене номера: "У меня был слишком плотный рабочий график". Он добавил, что зашел в номер обычным путем, через коридор, и был ошеломлен, обнаружив вторую дверь, ведущую в людный холл.

Издание Newsweek отмечает, что отельные номера с необычным видом уже не редкость. В июне журнал рассказывал о гостинице Toronto Marriott City Centre, окна которой выходят прямо на бейсбольный стадион Rogers Centre. Один из постояльцев даже получил мяч от игрока во время разминки.

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