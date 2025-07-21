Незвичайний номер у готелі: скляні двері ведуть у ресторан, а не на вулицю (фото)

Американець зняв номер у готелі і помітив, що його вікно веде прямо в жвавий ресторан. Скляні двері замість стіни здивували навіть бувалих мандрівників.

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Попри конфуз, гість не став просити про заміну номера. Про це чоловік під ніком розповів на популярному форумі Reddit.

Співробітник авіакомпанії, який зупинився по роботі в готелі Sheraton Detroit Airport Hotel, опинився в вельми незвичній ситуації: у його номері замість звичного виду з вікна відкривався прямий огляд на ресторан готелю.

29-річний чоловік із Каліфорнії (США), який побажав залишитися анонімним, розповів, що, заходячи в номер, одразу відчув дивну обстановку: навпроти стояли великі скляні двері, які ведуть не назовні, а у жвавий вестибюль із рестораном.

"Раніше в мене були номери з вікнами на внутрішній двір, але повноцінні скляні двері, за якими сидять інші постояльці. Я навіть не зміг відкрити штори — незатишно було від думки, що хтось може дивитися прямо в кімнату, — це щось нове", — зізнався він.

Вид із кімнати на ресторан Фото: Reddit

Пізніше гість поділився фотографією номера на Reddit, підписавши: "Мій номер у готелі виходить у лобі ресторану. Можливо, це норма, але я вперше з таким стикаюся". Публікація миттєво стала вірусною і викликала шквал коментарів.

Користувачі Reddit почали змагатися в дотепності:

"Можна мені чізбургер із картоплею? Я поїм у себе в номері";

"Це ж цілий балкон, розміром із кімнату";

"Якщо голосно крикнути "Рахунок, будь ласка!", чи принесуть його прямо до ліжка?".

Попри конфуз, гість не став просити про заміну номера: "У мене був занадто щільний робочий графік". Він додав, що зайшов у номер звичайним шляхом, через коридор, і був приголомшений, побачивши другі двері, що ведуть у людний хол.

Видання Newsweek зазначає, що готельні номери з незвичайним краєвидом уже не рідкість. У червні журнал розповідав про готель Toronto Marriott City Centre, вікна якого виходять просто на бейсбольний стадіон Rogers Centre. Один із постояльців навіть отримав м'яч від гравця під час розминки.

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