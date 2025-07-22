Будущая мама хотела назвать сына в честь рыбы: люди умоляли ее передумать

В соцсетях набирает популярность история о будущей маме, которая всерьез собиралась назвать своего ребенка в честь морского окуня.

Related video

Как рассказала на Reddit сестра женщины, будущая мама всегда была очарована океаном и морской фауной. Она мечтала, чтобы имя сына отражало ее любовь к воде.

Когда она объявила, что остановила выбор на имени Сибас (от англ. sea bass — морской окунь), семья подумала, что это шутка. Увы, все оказалось всерьез.

"Она сказала, что это имя — идеальное. Купила табличку с именем, заказала одеяло с надписью Сибасс", — рассказала будущая тетя малыша.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Хотя необычные имена для детей уже давно не редкость (Оушен, Финна, Марин, Коралл) выбор конкретного вида рыбы все же вызвал у публики недоумение. Комментаторы на Reddit активно делились своим мнением в комментариях:

"Мы знаем мальчика по имени Себастьян, и дома его зовут Сибас. Но чтобы это было его официальное имя?";

"Я не знаю, как отреагировать без грубости. Это просто… странно";

"О Боже. Я действительно надеялся, что это просто шутка";

"Она 100% над тобой издевается".

Сестра пыталась переубедить будущую маму, предлагая другие имена с "морским оттенком", включая того же Себастьяна — но безуспешно. По крайней мере, так было сначала.

В итоге все закончилось хэппи-эндом. Спустя некоторое время автор поста вернулась с радостной новостью — будущая мама все же изменила решение.

"Она выбрала имя Себастьян! Слава богу. Но прозвище — все равно Сибас. Ха-ха", — написала она.

Ранее Фокус сообщал, что популярный блогер бросил сына с обрыва, чтобы научить смелости. Гарретт Джи вызвал бурную реакцию в соцсетях после того, как опубликовал видео, где он сбрасывает семилетнего мальчика со скалы в озеро.

Также стало известно, что мать родила четверых детей в один день, но в разные годы. 26-летняя Наужае Дрейк из Калифорнии (США) установила по-настоящему уникальный материнский рекорд. Все четверо ее детей появились на свет в один и тот же день — 7 июля, но в разные годы.