Майбутня мама хотіла назвати сина на честь риби: люди благали її передумати

У соцмережах набирає популярності історія про майбутню маму, яка серйозно збиралася назвати свою дитину на честь морського окуня.

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Як розповіла на Reddit сестра жінки, майбутня мама завжди була зачарована океаном і морською фауною. Вона мріяла, щоб ім'я сина відображало її любов до води.

Коли вона оголосила, що зупинила вибір на імені Сібас (від англ. sea bass — морський окунь), сім'я подумала, що це жарт. На жаль, все виявилося серйозно.

"Вона сказала, що це ім'я — ідеальне. Купила табличку з ім'ям, замовила ковдру з написом Сібасс", — розповіла майбутня тітка малюка.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Хоча незвичайні імена для дітей вже давно не рідкість (Оушен, Фінна, Марін, Корал) вибір конкретного виду риби все ж викликав у публіки подив. Коментатори на Reddit активно ділилися своєю думкою в коментарях:

"Ми знаємо хлопчика на ім'я Себастьян, і вдома його звуть Сібас. Але щоб це було його офіційне ім'я?";

"Я не знаю, як відреагувати без грубості. Це просто... дивно";

"О Боже. Я справді сподівався, що це просто жарт";

"Вона 100% над тобою знущається".

Сестра намагалася переконати майбутню маму, пропонуючи інші імена з "морським відтінком", включно з тим же Себастьяном, — але безуспішно. Принаймні, так було спочатку.

У підсумку все закінчилося хепі-ендом. Через деякий час авторка поста повернулася з радісною новиною — майбутня мама все ж змінила рішення.

"Вона вибрала ім'я Себастьян! Слава богу. Але прізвисько — все одно Сібас. Ха-ха", — написала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що популярнийблогер кинув сина з обриву, щоб навчити сміливості. Гарретт Джі викликав бурхливу реакцію в соцмережах після того, як опублікував відео, де він скидає семирічного хлопчика зі скелі в озеро.

Також стало відомо, що мати народила чотирьох дітей в один день, але в різні роки. 26-річна Наужае Дрейк із Каліфорнії (США) встановила по-справжньому унікальний материнський рекорд. Усі четверо її дітей з'явилися на світ в один і той самий день — 7 липня, але в різні роки.