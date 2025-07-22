Слоненок пытался сесть на кресло, но произошел фейл: животное "отомстило" стулу (видео)

В Центре для защиты и ухода за слонами Tusker Shelter, расположенном в Таиланде, местные смотрители сняли забавные кадры: маленький слон пытался сесть на раскладной стульчик. Но все попытки малыша завершились фейлом, после чего животное решило "расквитаться" с ним.

Related video

Слоненок пытался снова поставить раскладной стул, но после неудачной попытки решил покинуть эту попытку, как это заметно на обнародованных кадрах в Instagram.

Ролик с фейлом малыша стал вирусным — он уже набрал 320 тыс. просмотров в Facebook, а также набирает популярность на других платформах. В видео слоненок неуклюже балансирует на своих ножках, пытаясь добраться до уровня стула.

После нескольких неудачных попыток он толкает стул, и тот падает. Люди вокруг тем временем снимают эти забавные "истерики" маленького млекопитающего. В следующем кадре слоненок тычет хоботом в стул, лежащий на земле, как будто хочет разложить его и попробовать снова.

"Просто хочет спокойно сесть, но стул этого не понимает. Маленькое желание покоя — и колебания со стулом", — написали надзиратели Tusker Shelter в популярном видео.

Реакция пользователей

В комментариях к действиям слоненка, многие юзеры отметили милоту животного, а также советуют "приобрести большие стулья" для млекопитающих в центре. Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Слоненку нужен стул побольше";

"Такое милое животное!";

"Неоценимо. Просто обожаю увиденное";

"Слоны всегда были моей радостью!";

"Эй, ребята! Сделайте красивый лежак или стул. Ну устал слоненок, хочет присесть".

Ранее Фокус писал о кадрах с купанием слонов в жару. Поведение животных вызвало интерес у пользователей, которые тоже не прочь освежиться во время летней жары.

Также стало известно, как слон в Таиланде ограбил магазин. Большой самец среди белого дня спокойно зашел в помещение, касаясь головой потолка, целенаправленно нашел рисовые крекеры и "ликвидировал" их.