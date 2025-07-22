Слоненя намагалося сісти на крісло, але стався фейл: тварина "помстилася" стільцю (відео)

У Центрі для захисту і догляду за слонами Tusker Shelter, розташованому в Таїланді, місцеві доглядачі зафільмували кумедні кадри: маленький слон намагався сісти на розкладний стільчик. Та всі спроби малюка завершилися фейлом, після чого тварина вирішила "розквитатися" з ним.

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Слоненя намагалося знову поставити розкладний стілець, але після невдалої спроби вирішило покинути цю спробу, як це помітно на оприлюднених кадрах в Instagram.

Ролик з фейлом малюка став вірусним — він уже набрав 320 тис. переглядів у Facebook, а також набирає популярність на інших платформах. У відео слоненя незграбно балансує на своїх ніжках, намагаючись дістатися до рівня стільця.

Після кількох невдалих спроб він штовхає стілець, і той падає. Люди навколо тим часом знімають ці кумедні "істерики" маленького ссавця. У наступному кадрі слоненя тицяє хоботом у стілець, що лежить на землі, наче хоче розкласти його й спробувати знову.

"Просто хоче спокійно сісти, але стілець цього не розуміє. Маленьке бажання спокою — і вагання зі стільцем", — написали наглядачі Tusker Shelter у популярному відео.

Реакція користувачів

У коментарях до дій слоненяти, багато юзерів відзначили милоту тварини, а також радять "придбати більші стільці" для ссавців у центрі. Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Слоненяті потрібен більший стілець";

"Така мила тварина!";

"Неоціненно. Просто обожнюю побачене";

"Слони завжди були моєю радістю!";

"Агов, хлопці! Зробіть гарний лежак чи стілець. Ну втомило слоненя, хоче присісти".

Раніше Фокус писав про кадри з купанням слонів у спеку. Поведінка тварин викликала інтерес у користувачів, які теж не проти освіжитися під час літньої спеки.

Також стало відомо, як слон у Таїланді пограбував крамницю. Великий самець серед білого дня спокійно зайшов до приміщення, торкаючись головою стелі, цілеспрямовано знайшов рисові крекери та "ліквідував" їх.