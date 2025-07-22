Люди потрясены: шторм выбросил на берег "доисторические сокровища" (видео)

После шторма южное побережье Англии преподносит неожиданные сюрпризы. Среди морского стекла и водорослей все чаще находят черные зубы древних акул, возраст которых может достигать нескольких миллионов лет.

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Любители пляжного отдыха на южном побережье Великобритании неожиданно узнали о захватывающем способе разнообразить свое пребывание у моря. Прямо под ногами отдыхающих могут скрываться настоящие окаменелые зубы древних акул. Об этом рассказал автор канала The Visual Hikers в одном из своих видео в TikTok.

Открытие, вызвавшее бурю эмоций в интернете, особенно среди любителей окаменелостей, связано с пляжами Сассекса. Именно здесь, по словам энтузиастов, можно найти черные окаменелые зубы, выброшенные на берег после штормов. Необычные находки были продемонстрированы в популярном видео, где автор делится своим опытом и лайфхаками для "охоты" за этими доисторическими реликвиями.

"Лучшее время для поисков — сразу после шторма. Главное — знать, на какую форму смотреть. Когда настроишь глаз, становится почти как игра", — отмечает автор.

В ролике также упоминаются проверенные места: пляжи Западного Суссекса, южнее Чичестера, а также участки побережья Сомерсета — пляж Килв, залив Донифорд и район Лилстока, где встречаются зубы акул триасового периода. Эти регионы входят в состав заповедной зоны Эксмур и славятся богатым геологическим прошлым.

Пользователи соцсетей сразу же откликнулись: кто-то вспомнил, как в детстве нашел зуб акулы, другие же начали планировать собственную "экспедицию".

"Мы регулярно находим зубы акул в заливе Херн — потрясающее ощущение", — написал один из них.

Издание Mirror отмечает, что зубы начинают чернеть от фоссилизации. Это процесс, при котором органические ткани заменяются минералами. Это может занять тысячи и даже миллионы лет. Цвет зубов меняется из-за минералов, таких как железо и марганец, что придает им характерные темные оттенки. В отличие от них, зубы современных акул остаются белыми или кремовыми.

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