Люди приголомшені: шторм викинув на берег "доісторичні скарби" (відео)

Після шторму південне узбережжя Англії підносить сюрпризи. Серед морського скла і водоростей дедалі частіше знаходять чорні зуби древніх акул, вік яких може сягати кількох мільйонів років.

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Любителі пляжного відпочинку на південному узбережжі Великої Британії несподівано дізналися про захопливий спосіб урізноманітнити своє перебування біля моря. Просто під ногами відпочивальників можуть ховатися справжні скам'янілі зуби древніх акул. Про це розповів автор каналу The Visual Hikers в одному зі своїх відео в TikTok.

Відкриття, що викликало бурю емоцій в інтернеті, особливо серед любителів скам'янілостей, пов'язане з пляжами Сассекса. Саме тут, за словами ентузіастів, можна знайти чорні скам'янілі зуби, викинуті на берег після штормів. Незвичайні знахідки були продемонстровані в популярному відео, де автор ділиться своїм досвідом і лайфхаками для "полювання" за цими доісторичними реліквіями.

"Найкращий час для пошуків — одразу після шторму. Головне — знати, на яку форму дивитися. Коли налаштуєш око, стає майже як гра", — зазначає авторка.

У ролику також згадуються перевірені місця: пляжі Західного Суссекса, на південь від Чичестера, а також ділянки узбережжя Сомерсету — пляж Кілв, затока Доніфорд і район Лілстока, де зустрічаються зуби акул тріасового періоду. Ці регіони входять до складу заповідної зони Ексмур і славляться багатим геологічним минулим.

Користувачі соцмереж одразу ж відгукнулися: хтось згадав, як у дитинстві знайшов зуб акули, інші ж почали планувати власну "експедицію".

"Ми регулярно знаходимо зуби акул у затоці Херн — приголомшливе відчуття", — написав один із них.

Видання Mirror зазначає, що зуби починають чорніти від фосилізації. Це процес, під час якого органічні тканини замінюються мінералами. Це може зайняти тисячі й навіть мільйони років. Колір зубів змінюється через мінерали, такі як залізо і марганець, що надає їм характерних темних відтінків. На відміну від них, зуби сучасних акул залишаються білими або кремовими.

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