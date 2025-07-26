Необычный "ежедневный ритуал" ретривера стал вирусным: что необычного делает собака (видео)

21-летняя ирландка Люси Моррисон заметила за своим 4-летним золотистым ретривером по кличке Честер странную манеру спускаться по лестнице утром. Необычный "ежедневный ритуал" собаки вызвал восхищение среди пользователей соцсетей.

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Девушка говорит, что такое поведение ее подопечного не является новым, и делает он так "с детства", как это заметно на обнародованном ролике в TikTok.

Ролик со сползанием по лестнице Честера животом к полу стал очень популярным и набрал более 3,7 млн просмотров. По словам Люси, такое поведение ретривера ее только радует, а также рассказывает, как начинается утро у нее и подопечного.

"Это уже ежедневный ритуал. "Все начинается со взрыва радости — когда мы просыпаемся или кто-то произносит слово прогулка (что в нашем доме считается опасным словом). Тогда Честер просто разлаживается и скользит вниз, будто в драматическом падении", — рассказывает Люси изданию Newsweek.

Ирландка говорит, что иногда за ним, как в пробке, ползет соседская такса, которая старается не отставать. Сам Честер еще и "нервный пловец" — в бассейне он ведет себя так же, лежа на животе и издавая звуки, похожие на тюленьи. Хотя хозяйка не знает, почему пес не хочет пользоваться лапами, она уверена — это его способ выражать радость и эмоции.

"Иногда я лежу в постели, слышу громкий бух в коридоре и сразу понимаю — Честер уже проснулся и начинает свое шоу. Если я в этот момент несу корзину с бельем, я просто вздыхаю и думаю: ну когда же ты уже начнешь ходить нормально?" — смеется она.

Реакция пользователей

В комментариях к публикации госпожи Морисон, поведение Честера вызвало восхищение среди пользователей. Они отметили "эффектный ритуал" ретривера и говорю, что собака является настоящим шоуменом, который стоит внимания.

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Честер любит делать эффектное появление каждое утро";

"Честер что-то придумал, и это что-то гениальное";

"Честер — звезда, и заслуживает звездного появления";

"Он сочетает передвижение с массажем живота. Эффективно!";

"Установите ему уже горку вместо лестницы — он это заслужил".

Ранее Фокус рассказывал, как пес помогает супругам во время ремонта дома. Он не отходит от хозяев, пока они красят стены и собирают мебель.

Впоследствии стало известно, что как коты отреагировали на возвращение собаки от ветеринара. Немецкая овчарка была на осмотре у ветеринара и некоторое время ее не было дома: когда животное вернулось обратно, другие любимцы ее хозяев, двое котов, неожиданно отреагировали на это.