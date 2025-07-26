Незвичний "щоденний ритуал" ретривера став вірусним: що незвичного робить собака (відео)

21-річна ірландка Люсі Моррісон помітила за своїм 4-річним золотистим ретривером на кличку Честер дивну манеру спускатися сходами зранку. Незвичний "щоденний ритуал" собаки викликав захоплення серед користувачів соцмереж.

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Дівчина говорить, що така поведінка її підопічного не є новою, і робить він так "з дитинства", як це помітно на оприлюдненому ролику в TikTok.

Ролик зі сповзання сходами Честера животом до підлоги став дуже популярним і набрав понад 3,7 млн переглядів. За словами Люсі, така поведінка ретривера її тільки тішить, а також розповідає, як починається ранок у неї та підопічного.

"Це вже щоденний ритуал. "Все починається з вибуху радості — коли ми прокидаємося або хтось вимовляє слово прогулянка (що в нашому домі вважається небезпечним словом). Тоді Честер просто розлягається й ковзає вниз, ніби в драматичному падінні", — розповідає Люсі виданню Newsweek.

Ірландка говорить, що інколи за ним, як у заторі, повзе сусідська такса, яка намагається не відставати. Сам Честер ще й "нервовий плавець" — у басейні він поводиться так само, лежачи на животі й видаючи звуки, схожі на тюленячі. Хоча господарка не знає, чому пес не хоче користуватись лапами, вона впевнена — це його спосіб висловлювати радість і емоції.

"Іноді я лежу в ліжку, чую гучний бух у коридорі й одразу розумію — Честер уже прокинувся й починає своє шоу. Якщо я в цей момент несу кошик із білизною, я просто зітхаю й думаю: ну коли ж ти вже почнеш ходити нормально?" — сміється вона.

Реакція користувачів

В коментарях до публікації пані Морісон, поведінка Честера викликала захоплення серед юзерів. Вони відзначили "ефектний ритуал" ретривера та кажу, що собака є справжнім шоуменом, який вартий уваги.

Найбільше дописувачам сподобалися наступні репліки:

"Честер любить робити ефектну появу щоранку";

"Честер щось вигадав, і це щось геніальне";

"Честер — зірка, і заслуговує на зіркову появу";

"Він поєднує пересування з масажем живота. Ефективно!";

"Встановіть йому вже гірку замість сходів — він це заслужив".

Раніше Фокус розповідав, як пес допомагає подружжю під час ремонту будинку. Він не відходить від господарів, поки вони фарбують стіни та збирають меблі.

Згодом стало відомо, що як коти відреагували на повернення собаки від ветеринара. Німецька вівчарка була на огляді у ветеринара і деякий час її не було вдома: коли тварина повернулася назад, інші улюбленці її господарів, двоє котів, несподівано відреагували на це.