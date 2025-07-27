Мужчина 35 лет собирает и утилизирует редкие самолеты: один из них принадлежал Саддаму Хусейну (фото)

Созданная предпринимателем Марком Грегори много лет назад компания Air Salvage International (ASI) занимается необычным делом. Он и его люди собирают, разбирают до винтика и утилизируют самолеты разных типов — от лайнеров до роскошных люксовых джетов.

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Свое дело мужчина начал в 1990-х годах после того, как уволился из одного из известных операторов авиалиний, сообщает Mirror.

Сейчас основным акцентом деятельности ASI является разборка старых лайнеров и дальнейшая утилизация, а ценные запчасти и узлы отправляют на восстановление и продают. За все время работы команда господина Грегори осуществила полный разбор более 1400 воздушных судов, а прибыль с одного самолета составляет около 12 млн фунтов (около 670 млн грн).

Самолет разбирают на запчасти Фото: Mirror

Аэропорт Котсуолдс, который принадлежит компании, расположен вблизи поселка Кембл в графстве Глостершир. Сам аэропорт имеет несколько необычных особенностей — здесь проводят тренировки бойцы спецподразделения SAS на реальных самолетах (от штурма до освобождения заложников).

Другой особенностью является тот факт, что ASI предоставляет право снимать кино, используя старые фюзеляжи и суда. В частности, здесь проводились съемки картин "Форсаж 6", "Мировая война Z", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Бэтмен", "Доктор Кто" и другие.

Сам Марк Грегори рассказывает, что во время работ по утилизации и разбору самолетов "до винтика" бывают довольно необычные находки. Владелец компании вспоминает о найденных кошельках с деньгами, личных вещах, и бывало, что рабочие находили запрещенные вещества.

"Это было по меньшей мере 15 лет назад. Мы нашли партию кокаина в заднем туалете самолета, за панелями. Сообщили полиции и пограничникам, которые все изъяли", — вспоминает Марк, добавив, что контрабанду прятали пассажиры, чтобы избежать проверки на таможне и сохранить ценный "товар" за очень большую сумму.

Интерьер самолета Саддама Хусейна Фото: Mirror

Среди судов, которые разбирают в ASI, были грузовые, пассажирские, транспортные и даже люксовые самолеты. Одним из таких была VIP-версия Boeing 727, которая принадлежал иракскому диктатору Саддаму Хуйсену,

По словам господина Грегори, сам интерьер напоминал "сплошной ретро-китч": мягкие вельветовые кресла с подставками для ног, встроенные в махагоновые стены телевизоры JVC, стеклянные вазы с пластиковыми розами и бутылки шампанского, которые так и не открыли

"На ковре когда-то стоял трон эмира. Именно тогда, вероятно, он издавал приказы прямо с неба, используя радиоаппаратуру на борту", — рассказал владелец компании.

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