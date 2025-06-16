В заброшенном доме обнаружили коллекцию редких авто и самолетов (видео)

В США обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей и самолетов. Они не один год ржавеют во дворе заброшенного дома.

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Машины и самолеты стоят на улице более 10 лет. О находках рассказали в видео на Youtube-канале BigBankz.

Историю коллекции удалось установить. Автомобили и самолеты принадлежали ветерану Второй мировой войны из Северной Каролины. Он был военным летчиком и одним из первых приземлился на территории Японии после ее капитуляции в 1945 году.

Ford Fairlane 1966 года Фото: скриншот / YouTube

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После демобилизации американец устроился на работу инженером, но продолжал летать. Он покупал легкомоторные самолеты, но также собирал интересные автомобили. Ветеран и его жена ушли из жизни в 2012 году и с тех пор имение стоит заброшенным.

Buick 1949 года Фото: скриншот / YouTube

В коллекции собрано больше всего автомобилей марки Ford. В частности, удалось идентифицировать Ford Fairlane 1966 года, два Ford Gran Torino 1972-73 годов и Ford Thunderbird 1980 года.

Автодом Ford F-250 Фото: скриншот / YouTube

Также во дворе стоит редкое купе Buick 1950 года и пикап Ford F-250 70-х, переделанный в автодом. Состояние автомобилей и самолетов оставляет желать лучшего — они покрыты грязью и местами заржавели.

Между прочим, недавно в заброшенном поместье обнаружили коллекцию автомобилей, среди которых есть и раритетные спорткары.

Также Фокус рассказывал о заброшенной коллекции редких Ford Mustang на $500 000.