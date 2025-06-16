У покинутому будинку виявили колекцію рідкісних авто та літаків (відео)

У США виявили занедбану колекцію автомобілів та літаків. Вони не один рік іржавіють на подвір'ї покинутого будинку.

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Історію колекції вдалося встановили. Автомобілі та літаки належали ветеранові Другої світової війни з Північної Кароліни. Він був військовим льотчиком і одним із перших приземлився на території Японії після її капітуляції в 1945 році.

Ford Fairlane 1966 року Фото: скриншот / YouTube

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Після демобілізації американець влаштувався на роботу інженером, але продовжував літати. Він купував легкомоторні літаки, але також збирав цікаві автомобілі. Ветеран та його дружина пішли з життя у 2012 році і з того часу маєток стоїть занедбаним.

Buick 1949 року Фото: скриншот / YouTube

У колекції зібрано найбільше автомобілів марки Ford. Зокрема, вдалося ідентифікувати Ford Fairlane 1966 року, два Ford Gran Torino 1972-73 років та Ford Thunderbird 1980 року.

Автодім Ford F-250 Фото: скриншот / YouTube

Також подвір’ї стоїть рідкісне купе Buick 1950 року та пікап Ford F-250 70-х, перероблений на автодім. Стан автомобілів та літаків залишає бажати кращого – вони покриті брудом та місцями заіржавіли.

Між іншим, нещодавно в занедбану маєтку виявили колекцію автомобілів, серед яких є і раритетні спорткари.

Також Фокус розповідав про покинуту колекцію рідкісних Ford Mustang на $500 000.