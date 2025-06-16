У покинутому будинку виявили колекцію рідкісних авто та літаків (відео)
У США виявили занедбану колекцію автомобілів та літаків. Вони не один рік іржавіють на подвір'ї покинутого будинку.
Машини та літаки стоять на вулиці понад 10 років. Про знахідки розповіли у відео на Youtube-каналі BigBankz.
Історію колекції вдалося встановили. Автомобілі та літаки належали ветеранові Другої світової війни з Північної Кароліни. Він був військовим льотчиком і одним із перших приземлився на території Японії після її капітуляції в 1945 році.Важливо
Після демобілізації американець влаштувався на роботу інженером, але продовжував літати. Він купував легкомоторні літаки, але також збирав цікаві автомобілі. Ветеран та його дружина пішли з життя у 2012 році і з того часу маєток стоїть занедбаним.
У колекції зібрано найбільше автомобілів марки Ford. Зокрема, вдалося ідентифікувати Ford Fairlane 1966 року, два Ford Gran Torino 1972-73 років та Ford Thunderbird 1980 року.
Також подвір’ї стоїть рідкісне купе Buick 1950 року та пікап Ford F-250 70-х, перероблений на автодім. Стан автомобілів та літаків залишає бажати кращого – вони покриті брудом та місцями заіржавіли.
Між іншим, нещодавно в занедбану маєтку виявили колекцію автомобілів, серед яких є і раритетні спорткари.
Також Фокус розповідав про покинуту колекцію рідкісних Ford Mustang на $500 000.