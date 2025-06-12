У покинутому маєтку виявили колекцію рідкісних автомобілів (фото, відео)

У США знайшли покинуту колекцію автомобілів. Машини не один рік іржавіють на території занедбаного маєтку.

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Автомобілі, серед яких є справжні раритети, виявили в американській глибинці міські дослідники. Про свої знахідки вони розповіли у відео на Youtube-каналі Exploring with Josh.

Особняк площею 1400 кв. м належав спадкоємцеві одного американського мільйонера. Він збирав машини, проте після смерті дружини впав у депресію та занедбав маєток, а кілька років тому пішов із життя.

Колекція автомобілів доволі різноманітна. Найціннішими є рідкісний суперкар Lotus Esprit із 354-сильним V8 та кабріолет Porsche Boxster третього покоління.

Lotus Esprit Фото: скриншот / YouTube

Доволі рідкісними є седани Alfa Romeo 75 та Nissan Stanza. Крім того, на відео можна помітити бюджетний Nissan Versa Note, сімейні універсали Volvo V70 та Buick Regal Country Tourer (американський близнюк Opel Insignia).

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Крім того, ідентифікували мотоцикл Honda CB750. Найновішим авто в колекції є родстер Mazda MX-5 нинішнього покоління, який випускають із 2015 року.

Porsche Boxster Фото: скриншот / YouTube Alfa Romeo 75 Фото: скриншот / YouTube Honda CB750 Фото: скриншот / YouTube Mazda MX-5 Фото: скриншот / YouTube

Машини зберігаються у гаражі та на подвір'ї. Їх стан різний: одні авто непогано збереглися, інші – потребують ремонту та відновлення.

Раніше Фокус розповідав про рідкісне американське авто 70-х, яке простояло 45 років у гаражі.

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