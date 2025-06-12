В заброшенном поместье обнаружили коллекцию редких автомобилей (фото, видео)

В США нашли заброшенную коллекцию автомобилей. Машины не один год ржавеют на территории заброшенного поместья.

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Автомобили, среди которых есть настоящие раритеты, обнаружили в американской глубинке городские исследователи. О своих находках они рассказали в видео на Youtube-канале Exploring with Josh.

Особняк площадью 1400 кв. м принадлежал наследнику одного американского миллионера. Он собирал машины, однако после смерти жены впал в депрессию и забросил имение, а несколько лет назад ушел из жизни.

Коллекция автомобилей довольно разнообразна. Самыми ценными являются редкий суперкар Lotus Esprit с 354-сильным V8 и кабриолет Porsche Boxster третьего поколения.

Lotus Esprit Фото: скриншот / YouTube

Довольно редкими являются седаны Alfa Romeo 75 и Nissan Stanza. Кроме того, на видео можно заметить бюджетный Nissan Versa Note, семейные универсалы Volvo V70 и Buick Regal Country Tourer (американский близнец Opel Insignia).

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Кроме того, идентифицировали мотоцикл Honda CB750. Самым новым авто в коллекции является родстер Mazda MX-5 нынешнего поколения, который выпускается с 2015 года.

Porsche Boxster Фото: скриншот / YouTube Alfa Romeo 75 Фото: скриншот / YouTube Honda CB750 Фото: скриншот / YouTube Mazda MX-5 Фото: скриншот / YouTube

Машины хранятся в гараже и во дворе. Их состояние разное: одни авто неплохо сохранились, другие — требуют ремонта и восстановления.

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