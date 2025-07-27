Чоловік 35 років збирає й утилізує рідкісні літаки: один з них належав Саддаму Хусейну (фото)

Створена підприємцем Марком Грегорі багато років тому компанія Air Salvage International (ASI) займається незвичною справою. Він та його люди збирають, розбирають до гвинтика й утилізують літаки різних типів — від лайнерів до розкішних люксових джетів.

Related video

Свою справу чоловік почав у 1990-х роках після того, як звільнився з одного з відомих операторів авіаліній, повідомляє Mirror.

Наразі основним акцентом діяльності ASI є розбирання старих лайнерів та подальша утилізація, а цінні запчастини та вузли відправляють на відновлення та продають. За весь час роботи команда пана Грегорі здійснила повний розбір понад 1400 повітряних суден, а прибуток з одного літака складає близько 12 млн фунтів (близько 670 млн грн).

Літак розбирають на запчастини Фото: Mirror

Аеропорт Котсволдс, який належить компанії, розташований поблизу селища Кембл у графстві Глостершир. Саме летовище має кілька незвичних особливостей — тут проводять тренування бійці спецпідрозділу SAS на реальних літаках (від штурму до звільнення заручників).

Іншою особливістю є той факт, що ASI надає право знімати кіно, використовуючи старі фюзеляжі та судна. Зокрема, тут проводилися зйомки картин "Форсаж 6", "Світова війна Z", "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження", "Бетмен", "Доктор Хто" тощо.

Сам Марк Грегорі розповідає, що під час робіт з утилізації та розбору літаків "аж до гвинтика" бувають доволі незвичні знахідки. Власник компанії згадує про знайдені гаманці з грошима, особисті речі, та бувало, що робітники знаходили заборонені речовини.

"Це було щонайменше 15 років тому. Ми знайшли партію кокаїну в задньому туалеті літака, за панелями. Повідомили поліцію і прикордонників, які все вилучили", — згадує Марк, додавши, що контрабанду ховали пасажири, аби уникнути перевірки на митниці та зберегти цінний "товар" за дуже велику суму.

Інтер'єр літака Саддама Хусейна Фото: Mirror

Серед суден, які розбирають в ASI, були вантажні, пасажирські, транспорті та навіть люксові літаки. Одним з таких була VIP-версія Boeing 727, яка належав іракському диктатору Саддаму Хуйсену,

За словами пана Грегорі, сам інтер'єр нагадував "суцільний ретро-кітч": м’які вельветові крісла з підставками для ніг, вбудовані в махагонові стіни телевізори JVC, скляні вази з пластиковими трояндами та пляшки шампанського, які так і не відкрили

"На килимі колись стояв трон еміра. Саме тоді, певне, він видавав накази просто з неба, використовуючи радіоапаратуру на борту", — розповів власник компанії.

Раніше Фокус розповідав, що в покинутому будинку виявили колекцію рідкісних авто та літаків. У США виявили занедбану колекцію автомобілів та літаків. Вони не один рік іржавіють на подвір'ї покинутого будинку.

Згодом стало відомо, як незвичайні роботи захищають літаки-винищувачі на авіабазах. Армія США випробовує наземних роботів Coyote Rovers для захисту винищувачів на військових базах від птахів та інших диких тварин.