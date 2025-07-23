Подошла к алтарю вместо невесты: утка внезапно появилась на свадебной церемонии (видео)

Утка сыграла роль невесты на церемонии бракосочетания пары в Копенгагене. Пока жених стоял перед цветочной аркой в ожидании, птица опередила будущую жену.

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Жених Элиас Виклунд ожидал свою невесту Габриэль Маклаймонт, но вместо нее к алтарю подошла утка. О курьезном случае сообщило издание People.

Птица тут же привлекла всеобщее внимание

"Невеста готова идти к алтарю, но у этой утки были свои планы", — написала лучшая подруга невесты Мишель Канарик в TikTok и показала видео момента.

По ее словам, когда гости ждали начала свадебной процессии, утка уверенно шла к алтарю с начала прохода. Птица тут же привлекла всеобщее внимание, оказавшись на пустом месте прямо рядом с женихом.

Гости рассмеялись и достали мобильные телефоны, чтобы запечатлеть столь неожиданный момент.

"Мы старались сохранять спокойствие, но как только утка появилась, все засмеялись. Атмосфера мгновенно переключилась с серьезной на беззаботную", — говорит Канарик.

Жених был из Норвегии, а невеста — из Нью-Йорка, Невеста не увидела вживую курьез, но когда она появилась, ей об этом рассказали и показали видео.

Маклаймонт признала, что появление птицы сделало праздник еще более запоминающимся. Далее утка ушла, ведь рядом с местом церемонии был красивый пруд. Птица стала неофициальным талисманом дня, отмечают гости.

Утка появилась на свадьбе: реакции в соцсетях

Видео с уткой в TikTok набрало 11,7 миллиона просмотров, 1,6 миллиона лайков и почти 13 000 комментариев. Самой популярной реакцией стал комментарий, набравший более 233 000 лайков с текстом "почему они все смеются над невестой в ее особенный день?"

"Ты бы любил меня, если бы я была уткой?" — отреагировал другой пользователь, комментарий которого набрал 218 000 лайков.

Еще один пользователь придумал "сказочную историю": невеста специально превратилась в утку и если жених от нее не откажется, она снова станет человеком.

Напомним, в Париже недавно разразился скандал из-за "свадьбы" 9-летней девочки из Украины и 39-летнего британца Джаскарна Сингха Джаджа.

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