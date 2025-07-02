"Свадьба" 9-летней украинки в Диснейленде: девочку спас бывший десантник спецназа ВС РФ (фото)

Бывший десантник российского спецназа по имени Виталий фактически спас 9-летнюю девочку из Украины, на которой хотел жениться 39-летний британец Джаскарн Сингх Джадж.

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Гражданин Латвии, 54-летний Виталий, быстро поднял тревогу в парижском Диснейленде и не позволил британцу осуществить планы. Историю описывает британский таблоид The Sun.

Джадж уже отбывал тюремный срок в Великобритании за преступление сексуального характера в отношении детей. Сейчас его арестовали, он пребывает под стражей во Франции.

Обвиняемый по делу представлялся директором продюсерской компании и утверждал, что свадьба была инсценированной. На самом деле в Диснейленде он хотел снять фильм.

Виталий рассказал, что Джадж предложил ему 750 долларов за роль "отца невесты". Когда бывший десантник узнал, что "невеста" — несовершеннолетняя девочка, он отказался участвовать в столь странном представлении и решил помешать "свадьбе".

Бывшего десантика Виталия также доставили в полицию

Скандал со "свадьбой" 9-летней украинки в Диснейленде: как действовал Виталий

Утром в день "свадьбы" бывший военный проник в парк Диснейленд без пропуска и поднял тревогу из-за события. Виталий не владеет французским и английским языками, но во время службы в советской армии его спецподразделение проходило подготовку для проникновения внутрь охраняемых объектов.

Виталий взял с собой записку с текстом "Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет". Далее он подошел к месту проведения свадьбы и передал записку работникам парка. Они увидели испуганного и растерянного ребенка, процесс сразу остановили и вызвали полицию.

Нескольких подозреваемых, включая Джаджа, арестовали. Виталия тоже отвезли в полицейский участок и показали его поддельный британский паспорт. Однако полиции он сказал, что это не его документ.

В итоге Виталия и мать 9-летней девочки отпустили без предъявления обвинений. Мать рассказала, что знает Джаджа уже год: вместе с дочерью они отдыхали в компании подозреваемого и принимали от него деньги.

После ареста осужденный Джадж заявил следственным судьям, что он — "простой актер, участвовавший в съемках фильма". Адвокат Жан-Кристоф Рамадье говорит, что его подзащитного поместили под временную опеку, так как у него не было гарантий юридического представительства во Франции.

Прокурор города Мо Жан-Батист Бладье подтвердил, что украинская девочка не подвергалась насилию, ее не принуждали играть роль невесты. Расследование фиктивной свадьбы продолжается.

В 2016 году Джаджа признан виновным в сексуальных отношениях с двумя 15-летними подростками в Великобритании.

Напомним, организатор "свадьбы" в Диснейленде приглашал детей на событие по рекламному объявлению. Гостям в возрасте от 5 до 15 лет предлагали 200 евро за участие.

Джаскарн Джадж в октябре 2022 года арендовал кинотеатр Odeon Leicester Square, чтобы провести в нем фальшивую премьеру. Он пригласил на мероприятие 100 детей в возрасте от 7 до 14 лет в качестве фанатов.