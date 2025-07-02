"Весілля" 9-річної українки в Діснейленді: дівчинку врятував колишній десантник спецназу ЗС РФ (фото)

Колишній десантник російського спецназу на ім'я Віталій фактично врятував 9-річну дівчинку з України, з якою хотів одружитися 39-річний британець Джаскарн Сінгх Джадж.

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Громадянин Латвії, 54-річний Віталій, швидко підняв на сполох у паризькому Діснейленді та не дозволив британцеві здійснити плани. Історію описує британський таблоїд The Sun.

Джадж уже відбував тюремний термін у Великій Британії за злочин сексуального характеру щодо дітей. Зараз його заарештували, він перебуває під вартою у Франції.

Обвинувачений у справі представлявся директором продюсерської компанії і стверджував, що весілля було інсценованим. Насправді в Діснейленді він хотів зняти фільм.

Віталій розповів, що Джадж запропонував йому 750 доларів за роль "батька нареченої". Коли колишній десантник дізнався, що "наречена" — неповнолітня дівчинка, він відмовився брати участь у такій дивній виставі і вирішив перешкодити "весіллю".

Колишнього десантика Віталія також доставили в поліцію

Скандал із "весіллям" 9-річної українки в Діснейленді: як діяв Віталій

Вранці в день "весілля" колишній військовий проник до парку Діснейленд без перепустки і підняв тривогу через подію. Віталій не володіє французькою та англійською мовами, але під час служби в радянській армії його спецпідрозділ проходив підготовку для проникнення всередину об'єктів, що охороняються.

Віталій взяв із собою записку з текстом "Це не справжнє весілля. Дівчинці дев'ять років". Далі він підійшов до місця проведення весілля і передав записку працівникам парку. Вони побачили перелякану та розгублену дитину, процес одразу зупинили та викликали поліцію.

Кількох підозрюваних, включно з Джаджем, заарештували. Віталія теж відвезли в поліцейську дільницю і показали його підроблений британський паспорт. Однак поліції він сказав, що це не його документ.

Зрештою Віталія і матір 9-річної дівчинки відпустили без пред'явлення звинувачень. Мати розповіла, що знає Джаджа вже рік: разом із дочкою вони відпочивали в компанії підозрюваного і брали від нього гроші.

Після арешту засуджений Джадж заявив слідчим суддям, що він — "простий актор, який брав участь у зйомках фільму". Адвокат Жан-Крістоф Рамадьє каже, що його підзахисного помістили під тимчасову опіку, оскільки в нього не було гарантій юридичного представництва у Франції.

Прокурор міста Мо Жан-Батист Бладьє підтвердив, що українська дівчинка не зазнавала насильства, її не примушували грати роль нареченої. Розслідування фіктивного весілля триває.

У 2016 році Джаджа визнали винним у сексуальних стосунках із двома 15-річними підлітками у Великій Британії.

Нагадаємо, організатор "весілля" в Діснейленді запрошував дітей на подію за рекламним оголошенням. Гостям віком від 5 до 15 років пропонували 200 євро за участь.

Джаскарн Джадж у жовтні 2022 року орендував кінотеатр Odeon Leicester Square, щоб провести в ньому фальшиву прем'єру. Він запросив на захід 100 дітей віком від 7 до 14 років як фанатів.