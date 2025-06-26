Скандал у Діснейленді: ЗМІ виявили рекламу, яка пропонує дітям від 5 років 200 євро за участь у "весіллі"

Скандал зі спробою "весілля" 39-річного британця з 9-річною українкою у паризькому Діснейленді отримав несподіваний поворот, коли у мережі побачили рекламу, що "заманює" дітей на фальшиве дійство. У дивному оголошенні до участі у "висококласній весільній репетиції" запрошують 100 дітей віком від 5 до 15 років.

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Після затримання 39-річного фігуранта справи, якого звинувачують у шахрайстві та інших злочинах, з'ясувалося, що дітей на "весілля" у Діснейленді запрошували через рекламне оголошення. Про це в ексклюзивному матеріалі розповіло видання Daily Mail 25 червня.

"Викрито тривожну рекламу, яку використовували для заманювання дітей на фальшиве весілля засудженого британського злочинця з дев'ятирічною дівчинкою в паризькому Діснейленді", — повідомили у медіа.

Дивну рекламу виявили у Facebook. В оголошенні, оприлюдненому 18 червня, розкрито умови участі дітей та гостей у фальшивому весіллі у паризькому Діснейленді.

Скриншот Daily Mail | оголошення про участь у весіллі в Діснейленді

Серед вимог та умов, прописаних у дописі, йдеться про те, що діти віком від 5 до 15 років можуть взяти участь у "висококласній весільній репетиції" у Парижі. За це пропонується 200 євро. Вказано також про участь 100 дітей.

Ще 200 дорослих запрошують взяти участь у дійстві. Для них також установлені вікові межі — від 16 до 80 років.

Рекламна пропозиція також включала приватний автобус, який мав доставити "гостей" з центру Парижа у західну частину. Самі учасники повинні були одягнути "дуже елегантне вечірнє вбрання", наприклад, "костюм, вечірню сукню або смокінг".

Гості повинні зберігати при цьому "абсолютну конфідеційність".

ЗМІ з'ясували, що оголошення опублікувала жінка з іменем Крістель Ка. Вона позиціює себе як акторка та телеведуча, а також керівниця фірми Cristal Communications.

На момент публікації не з'ясовано достеменно зв'язок між оприлюдненим оголошенням і скандалом, що кілька днів тому прогримів у паризькому Діснейленді.

Скандал у паризькому Діснейленді: що відомо

Скандал у паризькому Діснейленді прогримів 22 червня: видання Le Parisien повідомило, що дорослий чоловік у Парижі хотів зіграти "весілля" з 9-річною дитиною. Нею виявилася українка.

На подію чоловік запросив близько ста гостей. Фігурант справи хотів орендувати Діснейленд на весь день.

25 червня видання BBC оприлюднило деталі щодо особи чоловіка, який хотів влаштувати "весілля" з дитиною. Слідство з'ясувало, що "наречений" — 39-річний громадянин Великої Британії, який перебуває у розшуку на батьківщині за злочини, скоєні щодо неповнолітніх.

Нагадаємо, 25 червня гурт ZWYNTAR повідомив, що студія "Квартал 95" ігнорує листи після використання пісні без дозволу.

Також 24 червня у Hyperallegic розповіли історію про те, як турист в Італії порвав старовинну картину, коли намагався зробити фотографію.