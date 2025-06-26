Скандал в Диснейленде: СМИ обнаружили рекламу, которая предлагает детям от 5 лет 200 евро за участие в "свадьбе"

Скандал с попыткой "свадьбы" 39-летнего британца с 9-летней украинкой в парижском Диснейленде получил неожиданный поворот, когда в сети увидели рекламу, которая "заманивает" детей на фальшивое действо. В странном объявлении к участию в "высококлассной свадебной репетиции" приглашают 100 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

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После задержания 39-летнего фигуранта дела, которого обвиняют в мошенничестве и других преступлениях, выяснилось, что детей на "свадьбу" в Диснейленде приглашали через рекламное объявление. Об этом в эксклюзивном материале рассказало издание Daily Mail 25 июня.

"Разоблачена тревожная реклама, которую использовали для заманивания детей на фальшивую свадьбу осужденного британского преступника с девятилетней девочкой в парижском Диснейленде", — сообщили в медиа.

Странную рекламу обнаружили в Facebook. В объявлении, обнародованном 18 июня, раскрыты условия участия детей и гостей в фальшивой свадьбе в парижском Диснейленде.

Скриншот Daily Mail | объявление об участии в свадьбе в Диснейленде

Среди требований и условий, прописанных в заметке, говорится о том, что дети в возрасте от 5 до 15 лет могут принять участие в "высококлассной свадебной репетиции" в Париже. За это предлагается 200 евро. Указано также об участии 100 детей.

Еще 200 взрослых приглашают принять участие в действе. Для них также установлены возрастные рамки — от 16 до 80 лет.

Рекламное предложение также включало частный автобус, который должен был доставить "гостей" из центра Парижа в западную часть. Сами участники должны были надеть "очень элегантный вечерний наряд", например, "костюм, вечернее платье или смокинг".

Гости должны сохранять при этом "абсолютную конфидециальность".

СМИ выяснили, что объявление опубликовала женщина с именем Кристель Ка. Она позиционирует себя как актриса и телеведущая, а также руководитель фирмы Cristal Communications.

На момент публикации не выяснена достоверно связь между обнародованным объявлением и скандалом, который несколько дней назад прогремел в парижском Диснейленде.

Скандал в парижском Диснейленде: что известно

Скандал в парижском Диснейленде прогремел 22 июня: издание Le Parisien сообщило, что взрослый мужчина в Париже хотел сыграть "свадьбу" с 9-летним ребенком. Им оказалась украинка.

На событие мужчина пригласил около ста гостей. Фигурант дела хотел арендовать Диснейленд на весь день.

25 июня издание BBC обнародовало детали относительно личности мужчины, который хотел устроить "свадьбу" с ребенком. Следствие выяснило, что "жених" — 39-летний гражданин Великобритании, который находится в розыске на родине за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Напомним, 25 июня группа ZWYNTAR сообщила, что студия "Квартал 95" игнорирует письма после использования песни без разрешения.

Также 24 июня в Hyperallegic рассказали историю о том, как турист в Италии порвал старинную картину, когда пытался сделать фотографию.