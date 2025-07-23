Підійшла до вівтаря замість нареченої: качка раптово з'явилася на весільній церемонії (відео)

Качка зіграла роль нареченої на церемонії одруження пари в Копенгагені. Поки наречений стояв перед квітковою аркою в очікуванні, птах випередив майбутню дружину.

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Наречений Еліас Віклунд очікував на свою наречену Габріель Маклаймонт, але замість неї до вівтаря підійшла качка. Про курйозний випадок повідомило видання People.

Птах тут же привернув загальну увагу

"Наречена готова йти до вівтаря, але у цієї качки були свої плани", — написала найкраща подруга нареченої Мішель Канарік у TikTok і показала відео моменту.

За її словами, коли гості чекали початку весільної процесії, качка впевнено йшла до вівтаря з початку проходу. Птах одразу ж привернув загальну увагу, опинившись на порожньому місці просто поруч із нареченим.

Гості розсміялися і дістали мобільні телефони, щоб зафіксувати такий несподіваний момент.

"Ми намагалися зберігати спокій, але щойно качка з'явилася, всі засміялися. Атмосфера миттєво переключилася з серйозної на безтурботну", — каже Канарик.

Наречений був з Норвегії, а наречена — з Нью-Йорка, Наречена не побачила наживо курйоз, але коли вона з'явилася, їй про це розповіли і показали відео.

Маклаймонт визнала, що поява птаха зробила свято ще більш незабутнім. Далі качка пішла геть, адже поруч із місцем церемонії був гарний ставок. Птах став неофіційним талісманом дня, зазначають гості.

Качка з'явилася на весіллі: реакції в соцмережах

Відео з качкою в TikTok набрало 11,7 мільйона переглядів, 1,6 мільйона лайків і майже 13 000 коментарів. Найпопулярнішою реакцією став коментар, що набрав понад 233 000 лайків із текстом "чому вони всі сміються над нареченою в її особливий день?"

"Ти б любив мене, якби я була качкою?" — відреагував інший користувач, коментар якого набрав 218 000 лайків.

Ще один користувач вигадав "казкову історію": наречена навмисно перетворилася на качку і якщо наречений від неї не відмовиться, вона знову стане людиною.

Нагадаємо, у Парижі нещодавно вибухнув скандал через "весілля" 9-річної дівчинки з України та 39-річного британця Джаскарна Сінгха Джаджа.

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