Владелец продал дом многодетной семье: впоследствии пожалел из-за их "сумасшедшего плана"

94-летний Дерек Эббот решил продать свой дом Гаявата (Hiawatha) в британском городе Свонмор, в котором прожил 60 лет, многодетным супругам за солидную сумму. Но когда он узнал, что новые владельцы собираются снести его дом, то возмутился от услышанного и подал протест в городской совет.

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Сейчас более 1000 жителей городка подписали петицию в поддержку предыдущего владельца, сообщает The Sun.

Журналисты пишут, что господин Эббот и местные жители выступают категорически против нового владельца Саймона Смита и его планов. По замыслу британца, он хочет снести старый дом и построить два новых четырехэтажных на месте старого двора.

Дом бывшего владельца мистера Эббота Фото: Solent News

В то же время местные, когда узнали о планах господина Смита, тоже выразили протест против действий мужчины. Они аргументировали это тем, что новый хозяин Гиаваты хочет расширить место для парковки трех автомобилей и сделать отдельные сады для дома.

По словам местных, выступающих против мужчины, его действия вызовут проблемы с передвижением на улице и повлияют на жизнь жителей всей улицы. Сам господин Эббот в своем письме говорит, что "абсолютно потрясен изменением намерений" новых владельцев, которые "стремятся уничтожить этот дом и возвести на его месте абсолютно непригодные здания".

"Все, чего я хотел — чтобы другая семья имела возможность полюбить его так, как я на протяжении последних 64 лет. Похоже, его купили исключительно ради наживы. У меня были предложения от застройщиков, но я отказался, потому что этот дом — часть истории. Я бы никогда не продал его, если бы знал об их намерениях — и они это знали", — написал пожилой предыдущий владелец, добавив, что он решительно отрицает и очень надеется, что застройку не одобрят.

Планы новых домов Фото: Solent News

Другие местные жители также поддержали выступление господина Эббота. Один из соседей, Эш Беннетт, говорит, что знал о продаже дома, но о "планах на снос узнал позже".

"Кажется, сначала речь шла только о реконструкции, а не о полном сносе. Лично я предпочел бы, чтобы его не разрушали. Когда я заходил в этот дом 18 лет назад — там почти ничего не было сделано с тех пор. Конечно, он нуждается в серьезном ремонте", — рассказал британец.

Сам господин Эббот утверждает, что дом имеет старый колодец и был построен не позднее 15 века, что говорит о его исторической ценности. В то же время Английская историческая служба заявила, что нет доказательств того, что дом построен до XIX века — ориентировочная дата постройки между 1840 и 1868 годами.

"Здание не иллюстрирует важных аспектов национальной истории и не имеет ассоциаций с выдающимися историческими фигурами или событиями, которые могли бы придать ему особую историческую ценность", — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас городской совет Свонмора должен рассмотреть обращение нового владельца и протесты в течение июля. В то же время риэлторская компания, которая продавала дом господина Эббота, и новый владелец на запросы журналистов не ответили.

Ранее Фокус рассказывал, что пара не может продать имение из-за "убийственного" места рядом. Главной причиной этих неудач стало расположение дома вблизи канала, который, несмотря на свою невероятную живописность, наносит значительный вред экологии и угрожает здешним жителям.

Впоследствии стало известно, как выглядит самый жуткий особняк Британии. С 1986 года дом стоит пустым, а городские исследователи показали, как изменился пустующий дом.