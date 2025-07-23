Власник продав дім багатодітній родині: згодом пожалкував через їх "божевільний план"

94-річний Дерек Еббот вирішив продати свій будинок Гаявата (Hiawatha) у британському місті Свонмор, в якому прожив 60 років, багатодітному подружжю за солідну суму. Та коли він дізнався, що нові власники збираються знести його дім, то обурився від почутого та подав протест до міської ради.

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Наразі понад 1000 мешканців містечка підписали петицію на підтримку попереднього власника, повідомляє The Sun.

Журналісти пишуть, що пан Еббот і місцеві мешканці виступають категорично проти нового власника Саймона Сміта та його планів. За задумом британця, він хоче знести старий будинок та побудувати два нових чотириповерхових на місці старого обійстя.

Будинок колишнього власника пана Еббота Фото: Solent News

Водночас місцеві, коли дізналися про плани пана Сміта, теж висловили протест проти дій чоловіка. Вони аргументували це тим, що новий хазяїн Гіавати хоче розширити місце для паркування трьох автомобілів та зробити окремі сади для будинку.

За словами місцевих, хто виступають проти чоловіка, його дії спричинять проблеми з пересуванням на вулиці та вплинуть на життя мешканців всієї вулиці. Сам пан Еббот у своєму листі каже, що "абсолютно приголомшений зміною намірів" нових власників, які "прагнуть знищити цей дім і звести на його місці абсолютно непридатні будівлі".

"Все, чого я хотів — щоб інша родина мала змогу полюбити його так, як я впродовж останніх 64 років. Схоже, його купили винятково заради наживи. Я мав пропозиції від забудовників, але відмовився, бо цей будинок — частина історії. Я б ніколи не продав його, якби знав про їхні наміри — і вони це знали", — написав літній попередній власник, додавши, що він рішуче заперечує й дуже сподівається, що забудову не схвалять.

Плани нових будинків Фото: Solent News

Інші місцеві жителі також підтримали виступ пана Еббота. Один з сусідів, Еш Беннетт, каже, що знав про продаж будинку, та про "плани на знесення дізнався пізніше".

"Здається, спершу йшлося лише про реконструкцію, а не про повний знесення. Особисто я волів би, щоб його не руйнували. Коли я заходив у цей дім 18 років тому — там майже нічого не було зроблено з того часу. Звісно, він потребує серйозного ремонту", — розповів британець.

Сам пан Еббот стверджує, що будинок має старий колодязь та був збудований не пізніше 15 століття, що говорить про його історичну цінність. Водночас Англійська історична служба заявила, що немає доказів того, що будинок збудований до XIX століття — орієнтовна дата побудови між 1840 і 1868 роками.

"Будівля не ілюструє важливих аспектів національної історії й не має асоціацій із визначними історичними постатями чи подіями, що могли б надати їй особливу історичну цінність", — йдеться у заяві відомства.

Наразі міська рада Свонмора має розглянути звернення нового власника та протести протягом липня. Водночас рієлторська компанія, яка продавала будинок пана Еббота, та новий власник на запити журналістів не відповіли.

Раніше Фокус розповідав, що пара не може продати маєток через "вбивче" місце поруч. Головною причиною цих невдач стало розташування будинку поблизу каналу, який попри свою неймовірну мальовничість, завдає значної шкоди екології та загрожує тутешнім мешканцям.

Згодом стало відомо, як виглядає наймоторошніший маєток Британії. З 1986 року будинок стоїть порожнім, а міські дослідники показали, як змінився будинок, що стоїть пусткою.