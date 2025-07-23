Двухкомнатный дом у моря продают всего за 1 фунт стерлингов: в чем подвох (фото)

Любители выгодных сделок получили редкий шанс стать владельцем недвижимости на знаменитой Английской Ривьере всего за 1 фунт стерлингов (примерно 57 грн). Однако тем, кто заинтересовался, придется поторопиться, ведь аукцион уже близко.

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По словам аукциониста Шона Ропера, объект находится на финальной стадии ремонта. Об этом пишет Tha Sun.

Квартира Sea Breeze, расположенная в прибрежном городе Пейнтон (графство Девон), появилась на аукционе Paul Fosh Auctions с ориентировочной стартовой ценой всего в один фунт (примерно 57 грн). Это, по мнению организаторов торгов, может стать настоящей находкой для инвесторов или тех, кто мечтает о летнем доме у моря.

Sea Breeze представляет собой двухкомнатную квартиру на первом этаже с кухней открытой планировки, гостиной и ванной. К ней прилагается небольшой сад на заднем дворе — идеальное место, чтобы укрыться от пляжной суеты и насладиться летним солнцем в тишине.

Sea Breeze представляет собой двухкомнатную квартиру на первом этаже Фото: SWNS Кухня открытой планировки Фото: SWNS

По словам аукциониста Шона Ропера, объект находится на финальной стадии ремонта: кухня уже установлена, и остаются лишь косметические работы — покраска и уборка. Благодаря этому квартира может быть быстро приведена в порядок и сдана в аренду.

"Это действительно возможность, которую нельзя упускать. Sea Breeze может идеально подойти как для личного проживания, так и в качестве дома для отпуска или инвестиций", — говорит Ропер.

Ожидаемая краткосрочная аренда квартиры при хорошем уровне отделки может приносить владельцу до 35 000 фунтов (почти 2 млн гривен) в год. В случае долгосрочной сдачи около 900–1000 фунтов (51 тысяча — 56 тысяч гривен) в месяц.

Торги стартуют во вторник, 29 июля, в 12:00, и завершатся в четверг, 31 июля, в 17:00. Осмотреть недвижимость можно как онлайн, так и лично — запись доступна через сайт аукционного дома. Квартира выставлена наряду с 80 другими лотами, и, судя по ажиотажу, интерес к ней может оказаться гораздо выше, чем символическая цена.

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