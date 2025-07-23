Двокімнатний будинок біля моря продають лише за 1 фунт стерлінгів: у чому підступ (фото)

Любителі вигідних угод отримали рідкісний шанс стати власником нерухомості на знаменитій Англійській Рив'єрі всього за 1 фунт стерлінгів (приблизно 57 грн). Однак тим, хто зацікавився, доведеться поквапитися, адже аукціон уже близько.

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За словами аукціоніста Шона Ропера, об'єкт перебуває на фінальній стадії ремонту. Про це пише Tha Sun.

Квартира Sea Breeze, розташована в прибережному місті Пейнтон (графство Девон), з'явилася на аукціоні Paul Fosh Auctions з орієнтовною стартовою ціною всього в один фунт (приблизно 57 грн). Це, на думку організаторів торгів, може стати справжньою знахідкою для інвесторів або тих, хто мріє про літній будинок біля моря.

Sea Breeze — це двокімнатна квартира на першому поверсі з кухнею відкритого планування, вітальнею і ванною. До неї додається невеликий сад на задньому дворі — ідеальне місце, щоб сховатися від пляжної метушні і насолодитися літнім сонцем у тиші.

Sea Breeze являє собою двокімнатну квартиру на першому поверсі Фото: SWNS Кухня відкритого планування Фото: SWNS

За словами аукціоніста Шона Ропера, об'єкт перебуває на фінальній стадії ремонту: кухня вже встановлена, і залишаються лише косметичні роботи — фарбування і прибирання. Завдяки цьому квартира може бути швидко приведена до ладу і здана в оренду.

"Це дійсно можливість, яку не можна упускати. Sea Breeze може ідеально підійти як для особистого проживання, так і як будинок для відпустки або інвестицій", — каже Ропер.

Очікувана короткострокова оренда квартири за хорошого рівня оздоблення може приносити власнику до 35 000 фунтів (майже 2 млн гривень) на рік. У разі довгострокової здачі близько 900-1000 фунтів ( 51 тисяча — 56 тисяч гривень) на місяць.

Торги стартують у вівторок, 29 липня, о 12:00, і завершаться в четвер, 31 липня, о 17:00. Оглянути нерухомість можна як онлайн, так і особисто — запис доступний через сайт аукціонного дому. Квартира виставлена поряд із 80 іншими лотами, і, судячи з ажіотажу, інтерес до неї може виявитися набагато вищим, ніж символічна ціна.

Раніше Фокус повідомляв, що вперше за 80 років на продаж виставлено приватний острів із замком і фермою. За словами рієлторів, він багатий на природні чудеса, спадщину і потенціал. Острів Шуна з вісьмома житловими будинками і власним вертолітним майданчиком вперше за 80 років виставлено на продаж за 5,5 млн фунтів

Також стало відомо, що дівчина змінила квартиру в столиці на будинок у селі. Торі Гелман та її партнер Роб Оверолл переїхали з Лондона до Вінтерлі, щоб поліпшити якість життя. Відмовившись від міської метушні, високої оренди та заторів, пара купила будинок, завела собаку і налагодила віддалену роботу.