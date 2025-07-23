"Королева секонд-хенда" на рейде: женщина рассказала, как правильно покупать подержанные вещи (видео)

Британка Анна изучает комиссионные магазины и секонд-хенды, где находит качественные и необычные вещи. Блогер говорит, что найти доступную и качественную одежду по умеренной цене можно даже в самых дорогих районах британской столицы.

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Женщина, которую знают как "Королева секонд-хенда" показала, как в элитном лондонском районе Кенсингтон нашла в комиссионных магазинах классные товары по доступной цене, о чем рассказала в своем TikTok.

Ролик с рейдом Анны стал вирусным — набрал почти 300 тыс. просмотров в соцсетях и вызвал оживленное обсуждение того, где именно и как стоит искать качественные вещи по невысоким ценам. Сама Королева секонд-хенда говорит, что часто находит стильную одежду и товары именно в этом районе.

В то же время она советует не покупать вещи рядом со станциями метро, а идти в точки продаж. Также блогер советует смотреть за качеством старых вещей и соразмерно собственному бюджету. Посетив несколько заведений, в частности Oxfam, Cancer Research, Vision Foundation и магазин Octavia, она отметила, что именно в таких следует искать нужный ассортимент.

"В таких магазинах выбор — нормальный, и цены приемлемые, но вещи немного устаревшие", — говорит Анна.

Также женщина рекомендует при покупке товаров секонд-хенда обращать внимание больше всего на джинсы, платья, юбки, топы, сумки, обувь и аксессуары. Так, британка во время рейда нашла новое платье бренда Jaded за £17 (960 грн) при розничной цене в £65 (3670 грн).

"Идеально для отдыха на море", — отметила она, добавив, что иногда хорошая вещь может стоить дороже, но при усердном поиске "можно найти настоящие жемчужины".

Реакция пользователей

В комментариях под ее видео подписчики разделяли восторг от рейда блогера. Многие заинтересовались ее наблюдениями и товарами,

Больше всего юзеры поддержали такие реплики женщины:

"Обожаю эти магазины";

"О те туфли... Пожалуй, наведаюсь туда";

"Советую секонд-генды в Ист-Далвиче: там и цены нормальные, и товары тоже";

"О, спасибо за советы. Сама присмотрела пару местечек себе";

"Я так же нашла новый пиджак Hugo Boss за £25 (1400 грн) и винтажную сумочку Gucci за £30 (1700 грн)".

Ранее Фокус сообщал, почему секонд-хенды стали такими популярными. Покупки подержанных вещей на барахолках, в комиссионных магазинах и в магазинах секонд-хенда давно перестали связывать с бедностью.

Впоследствии стало известно, как куртка за 4 доллара принесла мужчине неожиданный доход. Покупка в комиссионном магазине обернулась настоящей удачей: он приобрел винтажную кожаную куртку за 165 грн и нашел в ней спрятанные средства.