"Королева секонд-генду" на рейді: жінка розповіла, як правильно купувати вживані речі (відео)

Британка Анна вивчає комісійні магазини та секонд-генди, де знаходить якісні та незвичні речі. Блогерка говорить, що знайти доступний та якісний одяг за помірною ціною можна навіть у найдорожчих районах британської столиці.

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Жінка, яку знають як "Королева секонд-генду" показала, як в елітному лондонському районі Кенсінгтон знайшла в комісійних магазинах класні товари за доступною ціною, про що розповіла в своєму TikTok.

Ролик з рейдом Анни став вірусним — набрав майже 300 тис. переглядів у соцмережах і викликав жваве обговорення того, де саме та як варто шукати якісні речі за невисокими цінами. Сама Королева секонд-генду каже, що часто знаходить стильний одяг і товари саме в цьому районі.

Водночас вона радить не купувати речі поруч зі станціями метро, а йти в точки продажів. Також блогерка радить дивитися за якістю старих речей і співмірно до власного бюджету. Відвідавши кілька закладів, зокрема Oxfam, Cancer Research, Vision Foundation і крамничку Octavia, вона відзначила, що саме в таких слід шукати потрібний асортимент.

"В таких магазинах вибір — нормальний, і ціни прийнятні, але речі трохи застарілі", — говорить Анна.

Також жінка рекомендує при покупці товарів секонд-генду звертати увагу найбільше на джинси, сукні, спідниці, топи, сумки, взуття та аксесуари. Так, британка під час рейду знайшла нову сукню бренду Jaded за £17 (960 грн) при роздрібній ціні в £65 (3670 грн).

"Ідеально для відпочинку на морі", — зауважила вона, додавши, що інколи хороша річ може вартувати дорожче, та при старанному пошуку "можна знайти справжні перлини".

Реакція користувачів

У коментарях під її відео підписники поділяли захоплення з рейду блогерки. Багато хто зацікавився її спостереженнями та товарами,

Найбільше юзери підтримали такі репліки жінки:

"Обожнюю ці магазини";

"О ті туфлі… Мабуть, навідаюсь туди";

"Раджу секонд-генди в Іст-Далвічі: там і ціни нормальні, і товари теж";

"О, дякую за поради. Сама приглянула пару місцин собі";

"Я так само знайшла новий піджак Hugo Boss за £25 (1400 грн) і вінтажну сумочку Gucci за £30 (1700 грн)".

Раніше Фокус повідомляв, чому секонд-хенди стали такими популярними. Покупки вживаних речей на барахолках, у комісійних магазинах і в магазинах секонд-хенду давно перестали пов'язувати з бідністю.

Згодом стало відомо, як куртка за 4 долари принесла чоловікові несподіваний дохід. Покупка в комісійному магазині обернулася справжньою удачею: він придбав вінтажну шкіряну куртку за 165 грн і знайшов у ній заховані кошти.