Економія, бренди і вінтаж: чому секонд-хенди стали такими популярними (фото)

Покупки вживаних речей на барахолках, у комісіонках і в магазинах секонд-хенду давно перестали пов'язувати з бідністю. Старі речі в гарному стані — це не тільки про економію. Є ті, для кого це — індивідуальність і стиль життя.

Покупки одягу, взуття, техніки, музичних інструментів і предметів побуту із секонд-хенду останніми роками стають дедалі популярнішими серед споживачів у всьому світі. Багато хто вважає, що такі покупки — це не тільки спосіб заощадити, а й знайти необхідні речі, хоча і старі, від знаменитих брендів і в хорошому стані. Фокус розібрався, чому секонд-хенд приваблює так багато людей.

Економічна вигода

Купувати вживані речі перестало бути негожим Фото: Getty

Однією з головних причин популярності купівлі вживаних речей у магазинах секонд-хенду або комісіонках є економічна вигода. Ціни на новий одяг зростають, а купити якісні речі за низькою ціною стає досить складно. Тому багато людей все частіше відвідують секонд-хенди, де, якщо добре пошукати, можна придбати брендовий одяг у відмінному стані.

Унікальні знахідки

На секонд-хенді можна знайти унікальні речі Фото: Getty Images

Навіть ті, кому статки дають змогу ходити на шопінг у звичайні магазини, все одно приходять до секонд-хенду, адже тут за копійки також можна знайти унікальні та вінтажні речі, яких не знайдеш у звичайних магазинах. Любителі відзначитися влаштовують справжнє полювання за рідкісними або вінтажними товарами, що можуть стати родзинкою гардероба модників і модниць. Відвідувачі секонд-хендів часто знаходять унікальні предмети, які додають їм індивідуальності.

Мода на екологічність

Принцеса Анна любить одягати свої старі речі Фото: Скріншот

З кожним роком все більше людей намагаються зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища. Вживаний одяг дає можливість зменшити споживання нових ресурсів, оскільки речі не викидаються на смітник, а використовуються повторно. Це допомагає знизити кількість відходів, викид вуглекислого газу та підтримує концепцію стійкої моди. Великими прихильниками такої концепції є члени королівської родини Великої Британії. Вони часто переробляють і носять свої старі речі.

Зірковий секонд-хенд

Багато зірок також намагаються економити свої гроші і влаштовують розпродажі своїх старих речей. Сімейство Кардаш'ян у цьому плані перевершило своїх колег. Заповзятливі дами не викидають свої старі брендові речі, а намагаються їх продати. Для цього зірки реаліті-шоу навіть створили сайт, на якому можна придбати майже все: від шикарних суконь, взуття та сумок до купальників. Так, наприклад, на сайті сімейного розпродажу речей у Кім Кардаш'ян сім сторінок з різними модними речами та аксесуарами, які вона більше не носить. Потрібно зазначити, що найдорожчі речі в хорошому стані пропонує її мама Кріс Дженнер, а ось саму Кім Кардаш'ян та її сестер користувачі часто лають за високі ціни та неохайний вигляд товарів.

Раніше, 22 листопада, Фокус писав про те, які речі для дітей не можна купувати в секонд-хенді.