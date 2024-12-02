Экономия, бренды и винтаж: почему секонд-хенды стали такими популярными (фото)

Покупки подержанных вещей на барахолках, в комиссионках и в магазинах секонд-хенда давно перестали связывать с бедностью. Старые вещи в хорошем состоянии — это не только об экономии. Есть те, для кого это — индивидуальность и стиль жизни.

Покупки одежды, обуви, техники, музыкальных инструментов и предметов обихода из секонд-хенда в последние годы становятся все более популярными среди потребителей во всем мире. Многие считают, что такие покупки — это не только способ сэкономить, но и найти необходимые вещи, хотя и подержанные, от знаменитых брендов и в хорошем состоянии. Фокус разобрался, почему секонд-хенд привлекает так много людей.

Экономическая выгода

Покупать подержанные вещи перестало быть зазорным Фото: Getty

Одной из главных причин популярности покупки подержанных вещей в магазинах секонд-хенда или комиссионках является экономическая выгода. Цены на новую одежду растут, а купить качественные вещи по низкой цене становится весьма сложно. Поэтому многие люди все чаще посещают секонд-хенды, где, если хорошо поискать, можно приобрести брендовую одежду в отличном состоянии.

Уникальные находки

На секонд-хенде можно найти уникальные вещи Фото: Getty Images

Даже те, кому доходы позволяют ходить на шопинг в обычные магазины, все равно приходят в секонд-хенд, ведь здесь за копейки также можно найти уникальные и винтажные вещи, которых не найдешь в обычных магазинах. Любители отличиться устраивают настоящую охоту за редкими или винтажными товарами, которые могут стать изюминкой гардероба модников и модниц. Посетители секонд-хендов часто находят уникальные предметы, которые добавляют им индивидуальности.

Мода на экологичность

Принцесса Анна любит надевать свои старые вещи Фото: скріншот

С каждым годом все больше людей стараются сделать свой вклад в сохранение окружающей среды. Подержанная одежда дает возможность уменьшить потребление новых ресурсов, поскольку вещи выбрасываются на свалку, а используются повторно. Это помогает снизить количество отходов, выброс углекислого газа и поддерживает концепцию устойчивой моды. Большими сторонниками такой концепции являются члены королевской семьи Великобритании. Они часто переделывают и носят свои старые вещи.

Звездный секонд-хенд

Многие звезды также стараются экономить свои деньги и устраивают распродажи своих подержанных вещей. Семейство Кардашьян в этом плане превзошли своих коллег. Предприимчивые дамы не выбрасывают свои старые брендовые вещи, а стараются их продать. Для этого звезды реалити-шоу даже создали сайт, на котором можно приобрести почти все: от шикарных платьев, обуви и сумок до купальников. Так, например, на сайте семейной распродажи вещей у Ким Кардашьян семь страниц с различными модными вещами и аксессуарами, которые она больше не носит. Нужно отметить, что самые дорогие вещи в хорошем состоянии предлагает ее мама Крис Дженнер, а вот саму Ким Кардашьян и ее сестер пользователи часто ругают за высокие цены и неопрятный вид товаров.

Ранее, 22 ноября, Фокус писал о том, какие вещи для детей нельзя покупать в секонд-хенде.